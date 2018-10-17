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Gülse Birsel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hak verdi

Gülse Birsel de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hak verdi

Hürriyet gazetesi yazarı Gülse Birsel emeklilik konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek verdi. Kendisinin de emeklilikte yaşa takıldığını belirten Gülse Birsel, emeklilik hakkı kazanmak için en az 35 yıl çalışılması gerektiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 17-10-2018 12:53 - Güncelleme: 17-10-2018 12:53

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar üzerinden yapılan tartışmaları AK Parti grup toplantısında yaptığı konuşmayla noktaladı.

Erdoğan, "Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp, 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Buna hiçbir ülke dayanamaz." şeklinde konuştu.

BU İŞİN SIKINTISI: Hürriyet Gazetesi yazarı Gülse Birsel, bugünkü köşesinde konuyu değerlendirdi.

"Emeklilikte yaşa takılanlardan biri benim!" diyen Birsel, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Bu işin sıkıntısı ve dile getirilen haksızlık şu: Ben 1996’da işe girmeseydim, 3 sene boş oturup 1999’da çalışmaya başlasaydım, muhtemelen şu an tıkır da tıkır emekli maaşı alıyordum!

53 YAŞ EMEKLİLİK İÇİN ERKEN: Aslına bakarsanız masabaşı işler için ben 53’ü bile biraz genç bulurum. Sanki kadın için en az 55-57, erkek için 57-60 filan mantıklı geliyor.

TALEBİN ZAMANLAMASI YANLIŞ: Cumhurbaşkanı EYT konusunda açıklama yaptı. 6.2 milyon kişi EYT grubuna giriyormuş, ben ve benim gibiler yaşa takılmasak devlete yıllık maliyetimiz 750 milyar lirayı bulacakmış. EYT kardeşlerim, öncelikle farkındasınızdır herhalde, ülkede kriz var. Bence bu talebin zamanlaması çok yanlış oldu.

MANTIKLI OLAN EN AZ 35 YIL ÇALIŞMAK: İkincisi, bana kalırsa (memuriyet ve masabaşı işler için söylüyorum) bir insanın emeklilik hakkı kazanmak için en azından bir 30-35 yıl çalışması lazım, mantıklı olan bu."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş erken emeklilik açıklaması

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR19 YORUM

  • Maho aga 17 Ekim 2018 14:39 Rahat işte çalışan emeklilik istemiyor. Zorda olan istiyor . Sosyal yardım yerine emekli olsun belli bir yaş grubu

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KİMDİR ?
Recep Tayyip Erdoğan
RECEP TAYYİP ERDOĞAN KİMDİR?

Aslen Rizeli olan Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954'te İstanbul'da doğdu. 1965 yılında Kasımpaşa Piyale İlkokulu'ndan, 1973 yılında ise İstanbul İmam Hatip Lisesi'nden mezun oldu. Fark dersleri sınavını vererek Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı.

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