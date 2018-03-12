Gülse Birsel Acun Ilıcalı'ya uluorta meydan okudu bir de reytinglere bakın

Pazar akşamları kıyasıya bir rekabet haline olan Tv 8'in Survivor 2018'i ve Star TV'nin Jet Sosyete'si, Acun Ilıcalı ve Gülse Birsel'i sosyal medyada birbirleriyle atışmaya kadar götürdü. Gülse Birsel , Acun Ilıcalı'ya meydan okudu.

Gülse Birsel Acun Ilıcalı'ya uluorta meydan okudu bir de reytinglere bakın

Bildiğiniz üzere Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete başlayalı çok uzun bir zaman olmadı. Gülse Birsel'in Aile Arasında filminden sonra gelen Star TV dizisi Jet Sosyete için beklentiler hayli büyüktü. Ancak karşısında hayli dişli bir rakip vardı. O da yıllardı yayınlanan ve bir ekran klasiği haline gelen Survivor. Survivor 2018 bu yıl yine TV 8'de fırtınalar estiriyor. Bu durum Jet Sosyete ve Survivor 2018 arasında bir rekabete yol açıyor.

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Gülse Birsel Acun Ilıcalı'ya uluorta meydan okudu bir de reytinglere bakın

Durum böyle olun işin içine her iki işin asıl yüzü olan iki isim yani Acun Ilıcalı ve Gülse Birsel bizzat girişti. Acun Ilcalı, Survivor 2018 için kişisel Twitter hesabından bir paylaşımda bulunca Gülse Birsel cevap vermekten kendini alıkoyamadı. Gülse Birsel, Acun Ilıcalı'ya meydan okudu.

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Gülse Birsel Acun Ilıcalı'ya uluorta meydan okudu bir de reytinglere bakın

İŞTE ACUN ILICALI'NIN O PAYLAŞIMI; Acun Ilıcalı'nın dün Twitter'dan yaptığı bu paylaşıma, 'Bu akşam olaylı Survivor var, bence kaçırmayın' paylaşımına Gülse Birsel'den ilginç bir yanıt geldi.

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Gülse Birsel Acun Ilıcalı'ya uluorta meydan okudu bir de reytinglere bakın

Acun Ilıcalı'nın gönderisini alıntılayan Gülse Birsel , 'Görüyorum ve arttırıyorum. Jet Sosyete daha da olaylı. Esas bizi kaçırmayın!' yorumunu yazdı.

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