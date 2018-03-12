Gülse Birsel Acun Ilıcalı'ya uluorta meydan okudu bir de reytinglere bakın

Bildiğiniz üzere Gülse Birsel'in yeni dizisi Jet Sosyete başlayalı çok uzun bir zaman olmadı. Gülse Birsel'in Aile Arasında filminden sonra gelen Star TV dizisi Jet Sosyete için beklentiler hayli büyüktü. Ancak karşısında hayli dişli bir rakip vardı. O da yıllardı yayınlanan ve bir ekran klasiği haline gelen Survivor. Survivor 2018 bu yıl yine TV 8'de fırtınalar estiriyor. Bu durum Jet Sosyete ve Survivor 2018 arasında bir rekabete yol açıyor.