Gülşah Saraçoğlu'ndan Nur Yerlitaş'a yanıt

Nur Yerlitaş'ın olay sözlerine Gülşan Saraçoğlu, sosyal medya hesabından yanıt verdi:"Böylesine bir açıklama yapmak zorunda olduğum için çok üzgünüm. Herkes gibi o görüntüleri ben de izledim. Böylesine kalitesiz, üslupsuz ve asla tarzım olmayan bir haberin içinde adımın dönmesinden son derece rahatsızım. Eğer benden böyle bir karşı cevap bekliyorsanız zaten alamazsınız. Çünkü benim duruşum ve şeklim bu değil. Herkes kendisine yakışanı yapar biliyorsunuz. Ben sevgi ve sabırla karşılamaya çalıştıkça; bazen geri dönüşleri böyle tatsız olabiliyor.Şu kadarını söyleyebilirim ki, hiçbir zaman hiç kimsenin sınırlarımı ihlal etmesine müsade etmedim. Böyle bir saygısızlığı, böyle bir terbiyesizliği de kabul etmiyorum. Bana yazdığınız yüzlerce mesaj için de size çok teşekkür ediyorum. Bir açıklama beklediğiniz için bunu söylemek istedim. Karşı bir cevap vermeyeceğim."

  • Magazin 01 Mayıs 2018 16:12
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