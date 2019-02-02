Gülşah Saraçoğlu 'Travesti misiniz' sorusuna fena patladı!

Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu, bir takipçisi Instagram'da paylaştığı fotoğrafının altına 'Travesti misiniz?' yorumunu yazınca çılgına döndü. 'Benim gözümde zavallısınız' diyen Saraçoğlu, takipçisine şu sözlerle yanıt verdi;
“Hayır travesti değilim! Ama travesti olmak bir seçim değil bir kaderdir! Siz ve sizin gibi kötü zihniyetli çirkin insanlar benim gözümde zavallısınız! Gay olmak ayrıdır … olmak ayrıdır, hayat kadını ayrıdır … olmak ayrıdır!
Gülşah Saraçoğlu'nun bu yanıtına diğer takipçilerinden de destek geldi. Küfürlü cevap veren modacı için takipçileri, "Vurdu ve gol oldu" yorumunda bulundu.
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER