Gülşah Saraçoğlu 'Travesti misiniz' sorusuna fena patladı!

“Hayır travesti değilim! Ama travesti olmak bir seçim değil bir kaderdir! Siz ve sizin gibi kötü zihniyetli çirkin insanlar benim gözümde zavallısınız! Gay olmak ayrıdır … olmak ayrıdır, hayat kadını ayrıdır … olmak ayrıdır!

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