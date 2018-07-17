Gülşah Saraçoğlu nişan attı yeni sevgilisiyle tatile gitti!

Modacı Gülşah Saraçoğlu iş insanı Selçuk Yentur ile 2010'da evlenip 2012 yılında boşandı. Gülşah Saraçoğlu bu ayrılığa iki yıl dayanıp 2014 yılında tekrar Selçuk Yentur ile evlendi. Gülşah Saraçoğlu ve Selçuk Yentur'un 2. evliliği ise 1 yıl sürdü ve çift 2015 yılında boşandıklarını açıkladı. Üçüncü kez evlenmeye hazırlanan çift geçen Ocak ayında nişanlanmış, yüzükleri de Ali Ağaoğlu takmıştı.