Gülperi'de işler iyice karıştı! İzleyiciyi şoke eden iki olay

Show TV ekranlarının fenomen dizisi 'Gülperi', üç haftalık bir aranın ardından bomba bir bölümle izleyici karşısına çıktı. 25 Ocak Cuma günü yayınlanan 17. bölümdeki iki sahne ise geceye damga vurdu.
Seyirciyi ekrana kilitleyen sahnelerden bir tanesi Gülperi'nin eski eşi Eyüp ile istemeye istemeye nikah masasına oturduğu anlardı. Yıllar sonra dönüp gelen Eyüp’ten iyice soğuduğunu ve onu istemediğini anlayan Gülperi, bir şeyler döndüğünü fark etti.
Bedriye ve Hasan bu duruma sinirlenip, babalarıyla birlikte dedelerinin evine gittiler. Bu arada dizide bir başka beklenmeyen durum ise Ali cephesinden geldi.
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