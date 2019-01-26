Gülperi'de işler iyice karıştı! İzleyiciyi şoke eden iki olay

Show TV'de cuma akşamlarına damga vuran Gülperi dizisinin 17. son bölümünde yaşanan iki sahne izleyiciye büyük şok yaşattı.

Gülperi'de işler iyice karıştı! İzleyiciyi şoke eden iki olay

Show TV ekranlarının fenomen dizisi 'Gülperi', üç haftalık bir aranın ardından bomba bir bölümle izleyici karşısına çıktı. 25 Ocak Cuma günü yayınlanan 17. bölümdeki iki sahne ise geceye damga vurdu.

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Gülperi'de işler iyice karıştı! İzleyiciyi şoke eden iki olay

Seyirciyi ekrana kilitleyen sahnelerden bir tanesi Gülperi'nin eski eşi Eyüp ile istemeye istemeye nikah masasına oturduğu anlardı. Yıllar sonra dönüp gelen Eyüp’ten iyice soğuduğunu ve onu istemediğini anlayan Gülperi, bir şeyler döndüğünü fark etti.

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Gülperi'de işler iyice karıştı! İzleyiciyi şoke eden iki olay

Kadir, durumu anlatmasa da yanlış yaptığını düşünerek nikah masasından 'Hayır' diyerek kalktı. Bedriye ve Hasan, annesine büyük tepki gösterirken, Eyüp, Kadir’in Gülperi’ye aşık olduğunu söyledi.

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Gülperi'de işler iyice karıştı! İzleyiciyi şoke eden iki olay

Bedriye ve Hasan bu duruma sinirlenip, babalarıyla birlikte dedelerinin evine gittiler. Bu arada dizide bir başka beklenmeyen durum ise Ali cephesinden geldi.

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