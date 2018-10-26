Gülperi dizisinde göz yaşları sel oldu! Ben sana doyamadım!

Show TV’de ekrana gelen Nurgül Yeşilçay'ın başrolünde olduğu Gülperi dizisinde geçtiğimiz hafta final sahnesinde Gülperi, Hasan ve Ali’yi ayırmak isterken karnından bıçaklanmıştı.
Oğlu Ali’nin elindeki bıçağı tutmak isterken Gülperi, karnına gelen bıçak darbesi ile yere yığılmıştı. Annesi kanlar içindeyken başında ağlayan Hasan’ın sözleri, izleyenleri kalbinden vurdu.
Hasan, bıçaklanan annesine “Ben sana doyamadım” diye ağlarken, ekran başındaki izleyicilerin de gözyaşlarını tutamadı. Burak Dakak, dizinin başından beri oyunculuğu ile izleyenleri etkiliyordu. Yine duygusal sahnelerde yeteneğini gösterdi ve adeta seyircinin 'ciğerini söktü'
Gülperi dizisinin hayranları sosyal medyada bu sahneleri paylaşarak Hasan rolünü oynayan Burak Dakak'a övgüler yağdırdı işe o paylaşımlar..
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