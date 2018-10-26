Gülperi dizisinde göz yaşları sel oldu! Ben sana doyamadım!

Hasan, bıçaklanan annesine “Ben sana doyamadım” diye ağlarken, ekran başındaki izleyicilerin de gözyaşlarını tutamadı. Burak Dakak, dizinin başından beri oyunculuğu ile izleyenleri etkiliyordu. Yine duygusal sahnelerde yeteneğini gösterdi ve adeta seyircinin 'ciğerini söktü'