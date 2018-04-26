Güllü Aybar kimdir kaç yaşında babası bakın kimmiş!

Güllü Aybar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve Güllü Aybar'ın babası kim soruları Malkoç Süalp ile yaşadığı aşk sonrası merak konusu oldu. Bade İşçil ile 2016 yılında olaylı bir şekilde boşanan Malkoç Süalp, kendisinden 13 yaş büyük Güllü Aybar ile aşk yaşamaya başladı. Güllü Aybar daha önce bir kez evlenmiş ve İlhan İrem ile 7 yıl birlikte yaşamıştı. Ayrıca Güllü Aybar, TİP Eski Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın kızıdır.

TİP’in (Türkiye İşçi Partisi) bugün hayatta olmayan eski başkanı Mehmet Ali Aybar’ın kızı Güllü Aybar (63) kendisinden 13 yaş küçük Malkoç Süalp (50) ile aşk yaşamaya başladı.

OLAYLI BOŞANMIŞTI: Adını sosyetik güzellerle yaşadığı ilişkilerle duyuran Malkoç Süalp, Mayıs 2013’te evlendiği oyuncu Bade İşçil’den (35) Haziran 2016’da olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

BİLİNEN EN BÜYÜK AŞKI: Sosyetenin en ‘havalı’ isimleri arasında yer alan, Güllü Aybar’ın magazin tarihine geçen en büyük aşkı 1970’li yıllarda 7 yıl birlikte olduğu şarkıcı İlhan İrem’di. 1981’de evlendiği oğlu Mehmet’in babası Hakan Behlil’den ise 1986’da boşandı. Güllü Aybar daha sonra kendisinden 10 yaş küçük Menderes Utku, ardından da 15 yaş küçük eski basketçi Murat Evliyaoğlu ile flört etti. Güllü Aybar’ın son sevgilisi yaşıtı Mimar Akın Nalça’ydı.

GÜLLÜ AYBAR KİMDİR: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu. İki yıl Paris’te yaşadı. İstanbul’a döndükten sonra mimarlık yapan Aybar, on yıl boyunca Urart Sanat Galerisi’ni yönetti. Açılış ve davetlerde yönetici kimliği kadar, feminen ve zarif stiliyle de dikkat topladı.



Güllü Aybar’ın magazin tarihine geçen en büyük aşkı 1970’li yıllarda 7 yıl birlikte olduğu şarkıcı İlhan İrem’di. 1981’de evlendiği oğlu Mehmet’in babası Hakan Behlil’den ise 1986’da boşandı. Güllü Aybar daha sonra kendisinden 10 yaş küçük Menderes Utku, ardından da 15 yaş küçük eski basketçi Murat Evliyaoğlu ile flört etti. Güllü Aybar’ın son sevgilisi yaşıtı Mimar Akın Nalça’ydı.



63 yaşındaki Güllü Aybar, Türkiye İşçi Partisi (TİP) eski başkanı olan ve şu anda hayatta olmayan Mehmet Ali Aybar'ın kızıdır.