  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
ADVHayalinizdeki başarılar için hayal gibi bir ofisiniz olmalı
eposta yazdır zoom+ zoom-

Güllü Aybar kimdir kaç yaşında babası bakın kimmiş!

Güllü Aybar kimdir kaç yaşında babası bakın kimmiş!

Güllü Aybar kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Güllü Aybar kimin kızı babası kim soruları Malkoç Süalp ile yaşadığı aşk sonrası merak konusu oldu. TİP Eski Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın kızı olan Güllü Aybar 63 yaşında. Bade İşçil'den ayrılan Malkoç Süalp kendisinden 13 yaş büyük Güllü Aybar ile birlikte olmaya başladı. Peki Güllü Aybar kimdir, Güllü Aybar'ın eski eşi ve sevgilileri kimdi?

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 26-04-2018 14:45 - Güncelleme: 26-04-2018 14:35

Güllü Aybar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor ve Güllü Aybar'ın babası kim soruları Malkoç Süalp ile yaşadığı aşk sonrası merak konusu oldu. Bade İşçil ile 2016 yılında olaylı bir şekilde boşanan Malkoç Süalp, kendisinden 13 yaş büyük Güllü Aybar ile aşk yaşamaya başladı. Güllü Aybar daha önce bir kez evlenmiş ve İlhan İrem ile 7 yıl birlikte yaşamıştı. Ayrıca Güllü Aybar, TİP Eski Başkanı Mehmet Ali Aybar'ın kızıdır.

TİP’in (Türkiye İşçi Partisi) bugün hayatta olmayan eski başkanı Mehmet Ali Aybar’ın kızı Güllü Aybar (63) kendisinden 13 yaş küçük Malkoç Süalp (50) ile aşk yaşamaya başladı.

OLAYLI BOŞANMIŞTI: Adını sosyetik güzellerle yaşadığı ilişkilerle duyuran Malkoç Süalp, Mayıs 2013’te evlendiği oyuncu Bade İşçil’den (35) Haziran 2016’da olaylı bir şekilde ayrılmıştı.

BİLİNEN EN BÜYÜK AŞKI: Sosyetenin en ‘havalı’ isimleri arasında yer alan, Güllü Aybar’ın magazin tarihine geçen en büyük aşkı 1970’li yıllarda 7 yıl birlikte olduğu şarkıcı İlhan İrem’di. 1981’de evlendiği oğlu Mehmet’in babası Hakan Behlil’den ise 1986’da boşandı. Güllü Aybar daha sonra kendisinden 10 yaş küçük Menderes Utku, ardından da 15 yaş küçük eski basketçi Murat Evliyaoğlu ile flört etti. Güllü Aybar’ın son sevgilisi yaşıtı Mimar Akın Nalça’ydı.

GÜLLÜ AYBAR KİMDİR: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık bölümü mezunu. İki yıl Paris’te yaşadı. İstanbul’a döndükten sonra mimarlık yapan Aybar, on yıl boyunca Urart Sanat Galerisi’ni yönetti. Açılış ve davetlerde yönetici kimliği kadar, feminen ve zarif stiliyle de dikkat topladı.


Güllü Aybar’ın magazin tarihine geçen en büyük aşkı 1970’li yıllarda 7 yıl birlikte olduğu şarkıcı İlhan İrem’di. 1981’de evlendiği oğlu Mehmet’in babası Hakan Behlil’den ise 1986’da boşandı. Güllü Aybar daha sonra kendisinden 10 yaş küçük Menderes Utku, ardından da 15 yaş küçük eski basketçi Murat Evliyaoğlu ile flört etti. Güllü Aybar’ın son sevgilisi yaşıtı Mimar Akın Nalça’ydı.

63 yaşındaki Güllü Aybar, Türkiye İşçi Partisi (TİP) eski başkanı olan ve şu anda hayatta olmayan Mehmet Ali Aybar'ın kızıdır.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Güllü Aybar kimdir kaç yaşında babası bakın kimmiş! haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro