Gülizar 4. bölüm fragmanı

Gülizar 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gülizar'ın yeni bölümünde neler olacak? Gülizar 10 Şubat 2018 Cumartesi akşamı Kanal D'de...

Gülizar, İzmir’in fakir bir mahallesinde, annesinin onu emanet ettiği Suzan’la birlikte yaşamaktadır, müzik onun için çok önemlidir ve en büyük hayali bir gün iyi bir şarkıcı olmaktır.

Suzan, Şerif’in işlettiği pavyonda çalışmaktadır ancak Şerif’in gözü Gülizar’dadır. Suzan’dan Gülizar’ı pavyona getirmesini ister. Gülizar’ın bir diğer derdi ise kendisiyle evlenmek isteyen yaşı geçkin Bahri Bey’dir.

Gülizar, başındaki bu dertlerden kurtulmak isterken hayatı tahmin edemeyeceği şekilde değişir. Öz babası süt-peynir fabrikaları sahibi zengin iş adamı Mehmet Rıfat ölüm döşeğindedir, kendisini görmek istemekte ve artık onların çiftliğinde yaşamasını vasiyet etmektedir.

Çiftliğin kâhyası ve Gülizar’ın varlığını yıllardır bilen kâhya Veysel’in oğlu Murat, Gülizar çiftliğe geldiği andan itibaren ona vurulur ancak ortada bir sorun vardır; kendisi Mehmet Rıfat’ın kızı Mine ile nişanlıdır. Gülizar çiftlikte hayallerine ulaşmaya çabalarken hem geçmişteki hem yeni edindiği düşmanlarla mücadele edecek, bir yandan da Murat’a duyduğu aşkla sarsılacaktır.

  • Dizi Fragmanları 05 Şubat 2018 00:45
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