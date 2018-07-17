  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.

SON DAKİKA

ADVErkeklerin tercihi tshirtler uygun fiyatlarla
eposta yazdır zoom+ zoom-

Gülhane Parkı'ndaki duvar faciasında karar

Gülhane Parkı'ndaki duvar faciasında karar

GÜLHANE Parkı'nda duvarın çökmesi sonucu setüstü çay bahçesinde oturan 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin de yaralanmasına ilişkin davada karar çıktı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 17-07-2018 13:36 - Güncelleme: 17-07-2018 13:36

Mahkeme, çay bahçesi işletmecisi Ahmet Necip Sever'i, "Taksirle birden fazla kişinin ölümüne, birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sever'in 5 yıllık hapis cezası 36 bin 500 lira adli para cezasına çevrildi.  

Gülhane Parkı'nda 4 Nisan 2016 tarihinde 2 kişinin ölümü, 5 kişinin yaralanması ile sonuçlanan istinat duvarının çökmesine ilişkin dava karara bağlandı. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen karar duruşmasına, sanık Ahmet Necip Sever (57) gelmedi. Duruşmada müşteki Rabia Yözgan ile tarafların avukatları hazır bulundu.

SAVCI ALT SINIRDAN UZAKLAŞILARAK CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ
Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, sanığın, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve birden çok kişinin yaralanması" suçundan cezalandırılmasını, ceza tayininde ölü ve yaralı sayısının gözetilerek alt sınırdan uzaklaşılarak hüküm kurulmasını istedi. Sanığın Avukatı Yener Şahin, altı sayfadan oluşan yazılı savunma sunarak, müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi. Duruşmaya katılan müşteki vekilleri sanığın cezalandırılmasını talep ettiler.

Kısa bir aradan sonra kararını açıklayan mahkeme, sanık Ahmet Necip Sever'i, "Taksirle birden çok kişinin ölümü ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan iyi hal indirimi ile 5 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme 5 yıllık hapis cezasını da, sanığın yaşını, sosyal ve ekonomik durumunu, şahsını, yargılama sürecinde duyduğu pişmanlığı gerekçe göstererek günlüğü 20 liradan 36 bin 500 lira adli para cezasına çevirdi. Mahkeme, sanığın bu cezasını 24 eşit taksit halinde ödemesine hükmetti. 

NE OLMUŞTU?
Gülhane Parkı'nda 4 Nisan 2016 tarihinde istinaf duvarının çökmesi ile setüstü çay bahçesindeki müşteriler Rümeysa Yözgan ve İsa Kılı hayatını kaybetmiş, 5 kişi de göçük altından çıkarılarak kurtarılmıştı. Duvarın çöktüğü yerde bulunan cafe işletmecisi Ahmet Necip Sever , hakkında, "Taksirle birden çok kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dava İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Dava dosyasına gelen bilirkişi raporunda, sanığın tarihi eser niteliğindeki duvarın çökmesinden sorumlu olduğu savunulmuştu.

PAYLAŞ tw fb gp
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Gülhane Parkı'ndaki duvar faciasında karar haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 17 Temmuz 2018 14:10 Gülhane parkı özel bir yermiki sen Devlet olarak istinad duvarını sağlam örmezsen üç kuruş kira için verdiğin masum kiracının suçu ne bunda cazalandırıyorsun

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro