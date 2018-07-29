Güldür Güldür'e veda eden İrem Sak'tan sürpriz karar

Komedi dizilerinin aranılan oyuncusu İrem Sak, yeni sezona hazırlandığını ve sürprizlerinin olduğunu açıkladı.

Komedi dizilerinin aranılan oyuncusu İrem Sak, yeni sezona hazırlandığını ve sürprizlerinin olduğunu açıkladı. Şu sıralar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan Sak, komedi yapmayı bırakacağını söyledi.

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Artık komedi dizilerinde oynamayacağını söyleyen oyuncu İrem Sak, “Yeni sezonda bir dram dizisiyle sevenlerimin karşısına çıkacağım” diye konuştu. İrem Sak, ‘İnsanlar Alemi’ ve ‘Güldür Güldür Show’ adlı televizyon programlarının yanı sıra ‘Yalan Dünya’ dizisinde canlandırdığı Tülay karakteriyle ünlenmişti. Sak, bundan böyle sinema filmlerine odaklanacağını duyurdu. Twitter

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Komedi dizilerinin aranılan oyuncusu İrem Sak, yeni sezona hazırlandığını ve sürprizlerinin olduğunu açıkladı. Şu sıralar sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık konuşulan Sak, komedi yapmayı bırakacağını söyledi.

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