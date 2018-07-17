Güldür Güldür Show bitiyor mu?

Posta yazarı Mesut Yar, “Güldür Güldür Show” un biteceği iddialarını köşesine taşıdı.

Güldür Güldür Show bitiyor mu?

Posta yazarı Mesut Yar, “Güldür Güldür Show” un biteceği iddialarını köşesine taşıdı. İşte o yazı: İddia çok net. Show TV’nin lokomotif işlerinden “Güldür Güldür Show” önümüzdeki sezon ekrana gelmeyecek. Böyle bir iddiaya inanmak kolay değil...

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Güldür Güldür Show bitiyor mu?

Ancak projenin içinden kopan bazı isimlerin başka işlere yöneldiği haberi doğru. Bu yüzden Show TV ana oyuncularını kısmen kaybetmiş bu iş yerine Yılmaz Erdoğan’ın hazırladığı, yine aynı yapım ekibinden çıkan “Çok Güzel Hareketler Bunlar” benzeri işi ekrana sürme kararı almış...

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Güldür Güldür Show bitiyor mu?

Ben projenin Kanal D için hazırlandığını biliyordum ama köprünün altından çok sular akmış. “Zaten miadını doldurmuştu” diyenler olabilir ama “Güldür Güdür Show” tekrarlarıyla bile Show ekranında hâlâ yüz güldüren bir iş olarak dikkat çekiyor!

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Güldür Güldür Show bitiyor mu?

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