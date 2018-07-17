Güldür Güldür Show bitiyor mu?

Ben projenin Kanal D için hazırlandığını biliyordum ama köprünün altından çok sular akmış. “Zaten miadını doldurmuştu” diyenler olabilir ama “Güldür Güdür Show” tekrarlarıyla bile Show ekranında hâlâ yüz güldüren bir iş olarak dikkat çekiyor!



