Gül'den açıklama! Sorumluluktan kaçamazsınız

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda kaybolduktan sonra öldürüldüğü ortaya çıkan fakat cesedi bir türlü bulunamayan Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili Adalalet Bakanı Abdulhamit Gül'den açıklama geldi.

Gül ''Kimse sorumluluktan kaçamaz. Bu olayın üstü örtülemez'' dedi.

Olay mahalli Türkiye'dir. Bu konuda savcının talep ettiği hususlar vardır, dile getirdiği sorular vardır. Bu sorulara cevap verilmeden başka aşamaya girilmesinin doğru olmayacağını düşünüyorum.

Türk yargısı, savcılığımız elde ettiği belgelerle incelemelerini sürdürmektedir.

Suudi yetkililer soruşturmaya destek vermedi sorulara yanıt vermediler işbirliğine gitmediler. Suud yetkilere bu soruşturmaya destek vermeli. Kimse sorumluluktan kaçamaz. Bu olayın üstü örtülemez