Gülce Kahtalı kimdir O Ses Türkiye 2019 finalisti yaşı kaç?

O Ses Türkiye 2019 finale kimler kaldı sorusu netleşti. 2019 O Ses Türkiye final sahnesine çıkacak isimlerinden biri de Beyaz'ın takımından genç yetenek Gülce Kahtalı oldu. Peki Gülce Kahtalı kimdir, kaç yaşında, aslen nereli sevgilisi var mı?

Gülce Kahtalı kimdir O Ses Türkiye 2019 finalisti yaşı kaç?

O Ses Türkiye 2019 finale kalanlar netleşti, bu akşam son kez final sahnesine çıkacak isimler belli oldu. O Ses Türkiye finalinde bu akşam toplam 6 yarışmacı yarışaca. Beyaz 3 yarışmacısı ile, Murat Boz 2 yarışmacısı ile Hadise ise 1 yarışmacısı işe final sahnesinde olacak. Seda Sayan ise finale yarışmacı çıkaramayacak.

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Gülce Kahtalı kimdir O Ses Türkiye 2019 finalisti yaşı kaç?

Beyaz final sahnesine en çok yarışmacı taşıyan yarışmacı oldu. Bu akşam O Ses Türkiye finalinde Beyaz'ın takımından 3 yarışmacısı yarışacak. Büyülü sesi ile daha ilk elemede 4 jüriyi de kendine döndürmeyi başaran Gülce Kahtalı finalistler arasında. Peki kimdir bu genç yetenek Gülce Kahtalı...

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Gülce Kahtalı kimdir O Ses Türkiye 2019 finalisti yaşı kaç?

Gülce Kahtalı O Ses Türkiye yarışmasına İstanbul'dan katıldı. Gülce Kahtalı, daha ilk elemede sesiyle adeta herkesi büyülemişti. Sergilediği performansla 4 jüri üyesini de döndürmeyi başaran yarışmacı, jüriden büyük övgü almış ve Beyaz'ın takımında yer almıştı.

Gülce Kahtalı, yoğun istek üzerine bir şarkı da Murat Boz ile birlikte söyledi. İkilinin muhteşem düeti kulakların pasını sildi.

Karar aşamasına gelindiğinde genç yarışmacı O Ses Türkiye'ye Beyazıt Öztürk ile devam ettiğini açıkladı.

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Gülce Kahtalı kimdir O Ses Türkiye 2019 finalisti yaşı kaç?

Gülce Kahtalı’nın şarkı söylemek her zaman hayatının merkezinde yer aldı. Şule Ceran ve Niki Selin Janbert ile girdiği üçlü düellodan da sağ çıkmayı başaran Gülce Kahtalı Yağmurlar performansıyla yeniden sahneyi yıkmış finale adını yazdıracağının sinyallerini vermişti.

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