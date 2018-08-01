Gülben Ergen'le Burak Törer ayrıldı mı? İlk kez konuştu

Şarkıcı Gülben Ergen ile yapımcı sevgilisi Burak Törer önceki akşam Bebek'te bir otelden el ele çıkarken objektiflere takıldı. Makaron'dan Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Gülben Ergen, geçen hafta sevgilisiyle kavga ettiği ve ayrıldığı iddialarına “Bizden yana öyle bir şey yok, gerçekten yok. Gördüğünüz gibi her şey yolunda” yanıtını verdi.
NELER İDDİA EDİLMİŞTİ ?: TEVE2’deki ‘2. Sayfa’da yer alan habere göre; Bodrum tatiline devam eden Gülben Ergen önceki gün yazlığının verandasında sevgilisine yüksek sesle “Bana nasıl güvenmezsin? Sen bana inanmayacaksın da kime inanacaksın? Bana güvenmelisin” diye bağırdığı iddia edilmişti.
Gülben Ergen, düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekmişti.
45 yaşındaki 3 çocuk annesi Gülben Ergen, yıllar sonra bikinili görüntüsüyle magazincilere yakalanmıştı.
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