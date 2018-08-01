Gülben Ergen'le Burak Törer ayrıldı mı? İlk kez konuştu

Şarkıcı Gülben Ergen ile yapımcı sevgilisi Burak Törer önceki akşam Bebek'te bir otelden el ele çıkarken objektiflere takıldı. Makaron'dan Mesut Yılmaz'ın haberine göre, Gülben Ergen, geçen hafta sevgilisiyle kavga ettiği ve ayrıldığı iddialarına “Bizden yana öyle bir şey yok, gerçekten yok. Gördüğünüz gibi her şey yolunda” yanıtını verdi.







