Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer Hande Fırat'ın eski sevgilisi dahası fena!

Erhan Çelik'ten boşandıktan sonra ismi yasak aşklarla gündeme gelmişti Gülben Ergen'in. İzmirli iş insanı Tolga Duğles olan iddilar gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu ikilinin aşkı hiçbir zaman netleşmemişti. Gülben Ergen'in de adı o zamandan bu zaman hiç kimse ile anılmıyordu. Ta ki Burak Törer'e kadar. Ancak Gülben Ergen'in yeni sevgilisi Burak Törer hakkında şok gerçekler ortaya çıktı. Burak Törer, gazeteci Hande Fırat'ın eski sevgilisiymiş. Ortaya çıkan fotoğrafta bunu kanıtlar nitelikte.
Geçtiğimiz günlerde, Gülben Ergen'in bu fotoğrafı gündeme bomba gibi düşmüş, karşısındaki beyefendinin yeni sevgilisi olduğu iddia edilmişti. Fotoğrafta görülen ve Gülben Ergen'in yeni sevgilisi olduğu iddia edilen kişi ise yapımcı Burak Törer'di.
Bura Törer'e bu iddialar sorulduğunda Törer ' Konuyu Gülben Hanım'a sorun, cevap veremem. O sanatçı" cevabını vermişti. Ardından tüm gözler Gülben Ergen'e çevrilmişti. Gülben Ergen olaylı bir süreçten çıktı malumunuz.
İŞTE AŞKIN İLK FOTOĞRAFI; O da ilişkileri olduğunu doğrulayan "Çok iyiyim ve mutluyum" cevabını vermişti. Ardından da çiçeği burnunda aşıklardan ilk paylaşım geldi. "İçimdeki göç sana, işlediğim suç sana, alacağım öç sana, alnındaki yazıya da varım, içindeki sızıya da!"
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