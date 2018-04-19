Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer Hande Fırat'ın eski sevgilisi dahası fena!

Erhan Çelik'ten boşandıktan sonra ismi yasak aşklarla gündeme gelmişti Gülben Ergen'in. İzmirli iş insanı Tolga Duğles olan iddilar gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu ikilinin aşkı hiçbir zaman netleşmemişti. Gülben Ergen'in de adı o zamandan bu zaman hiç kimse ile anılmıyordu. Ta ki Burak Törer'e kadar. Ancak Gülben Ergen'in yeni sevgilisi Burak Törer hakkında şok gerçekler ortaya çıktı. Burak Törer, gazeteci Hande Fırat'ın eski sevgilisiymiş. Ortaya çıkan fotoğrafta bunu kanıtlar nitelikte.