Gülben Ergen'in evli sevgilisinin karısı Yasemin Duğles'ten fena laf

Gülben Ergen ile aşk yaşadığı iddia edilen İzmirli iş adamı Tolga Duğles'in eşi Yasemin Duğles, Instagram hesabının hikaye bölümünden öyle bir paylaşım yaptı ki laf direkt Gülben Ergen'e gitti. Gülben Ergen ise cevap vermekten kendini geri koymadı.

Gülben Ergen'in evli sevgilisinin karısı Yasemin Duğles'ten fena laf

Kısa bir süre önce ortalık fena karışmıştı. Ünlü şarkıcı Gülben Ergen'in İzmirli evli iş adamı Tolga Duğles ile aşk yaşadığı ortada aşk mektuplarının olduğu iddia edilmişti. Gülben Ergen bu iddiaları kati bir dille reddetmişti. Ancak olayların devamı gelmiş ve iddialar daha çok büyümüş, Gülben Ergen'in eski eşi Erhan Çelik'i de aldattığı iddia edilmişti.

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Gülben Ergen'in evli sevgilisinin karısı Yasemin Duğles'ten fena laf

Olayın en önemli taraflarından biri tabi ki iş adamı Tolga Duğles'in eşi Yasemin Duğles'ti. Özellikle Gülben Ergen'e benzerliği ile dikkat çeken Yasemin Duğles olaydaki en masum insanlardan biriydi. Aldatılan eş tepkisini her zaman sosyal medyada dile getirmişti.

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Gülben Ergen'in evli sevgilisinin karısı Yasemin Duğles'ten fena laf

Aylarca susan Yasemin Duğles’in dün sabrının taşıp uyarı gibi ilginç bir paylaşım yapmasından sonra, bugün Gülben Ergen’den adeta Yasemin’e cevap gibi bir paylaşım geldi. Yasemin’le Gülben arasında adeta “soğuk sosyal medya savaşı” başladı.

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Gülben Ergen'in evli sevgilisinin karısı Yasemin Duğles'ten fena laf

İşte Yasemin Duğles’in dünkü paylaşımı 'Anladım ki insanlar: Susanı Korkak. Görmezden geleni Aptal. Affetmeyi bileni çantada Keklik sanıyorlar… Oysa ki; biz İstediğimiz kadar hayatımızdalar. Göz Yumduğumuz kadar dürüstler. Ve sustuğumuz kadar insanlar!..'

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