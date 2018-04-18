Gülben Ergen'e ilan-ı aşk! Bu paylaşım çok konuşulur

Adı ünlü prodüktörlerden Burak Törer ile aşk yaşadığı dedikodularına karışan Gülben Ergen'in bu isimle fotoğrafının ortaya çıkması iddiaları kuvvetlendirmişti. Bu gelişmelerinden ardından Gülben Ergen, Bostancı Gösteri Merkezi’nde geçtiğimiz günlerde verdiği konserde bir itirafta bulunmuştu. Gülben Ergen, yapımcı Burak Törer ile aşk yaşadığını ilk kez açıklamıştı. “Burak Bey ile aşk yaşadığınız iddiası var. Ne düşünüyorsunuz?” sorusuna şu cevabı vermişti: “Güzel düşünüyorum. Çok iyiyim ve mutluyum.”