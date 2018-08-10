Gülben Ergene hastaneye kaldırıldı

Gülben Ergen 4 ay önce Burak Törer ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kırklareli Babaeski’de yarın konser verecek olan şarkıcı Gülben Ergen, hastanelik oldu. Hastanede serum verilen şarkıcıyı sevgilisi Burak Törer yalnız bırakmadı.

Gülben Ergen’in hastane yatağındaki halinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Burak Törer, “İyi günde, kötü günde” notunu düştü. Kolundaki serumun fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen de “Konser öncesi nazar ziyaretime gelmiş” notunu yazdı.



