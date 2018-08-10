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Gülben Ergene hastaneye kaldırıldı

Gülben Ergene hastaneye kaldırıldı

Şarkıcı Gülben Ergen, Kırklareli konseri öncesi hastaneye kaldırıldı. Sevgilisi Burak Törer, Ergen'in hastaneye kaldırıldığını sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşarak duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 17:07 - Güncelleme: 10-08-2018 17:07

Gülben Ergen 4 ay önce Burak Törer ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kırklareli Babaeski’de yarın konser verecek olan şarkıcı Gülben Ergen, hastanelik oldu. Hastanede serum verilen şarkıcıyı sevgilisi Burak Törer yalnız bırakmadı.

Gülben Ergen’in hastane yatağındaki halinin fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan Burak Törer, “İyi günde, kötü günde” notunu düştü. Kolundaki serumun fotoğrafını paylaşan Gülben Ergen de “Konser öncesi nazar ziyaretime gelmiş” notunu yazdı.

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KİMDİR ?
Gülben Ergen
GÜLBEN ERGEN KİMDİR?

Gülben Ergen Erdoğan, kısaca Gülben (d. 25 Ağustos 1972, Erenköy, İstanbul) İbrani Kökenli, Türk pop müzik şarkıcısı, eski model, sunucu ve dizi yuncusu.Daha çok şarkıcılık ile ön planda olan Ergen, sanat y&o

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