Gülben Ergen'den pareolu önlem!

Gülben Ergen ve sevgilisi Burak Törer, Bodrum tatillerine devam ediyor. Önceki gün Türkbükü'ndeki 5 Oda'nın iskelesinde görüntülenen ikiliden Ergen, gazetecilere karşı önlem olarak pareosunu hiç çıkarmadı.
Bir süre sonra aynı yere gelen Emel Müftüoğlu ile sohbet eden ikilinin keyfi yerindeydi. İlerleyen dakikalarda Burak Törer ve Emel Müftüoğlu, tavla oynadı.
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