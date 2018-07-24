Gülben Ergen ile Demet Akalın fena pişti oldu ortam buz kesti!

Bir dönem aralarından su sızmayan şarkıcı Gülben Ergen ile Demet Akalın, geçtiğimiz Ekim ayında dostluklarına son noktayı koymuştu. Demet Akalın önceki gün eşi Okan Kurt ve kızıyla Gümüşlük'te bulunan bir restorana geldi. Akalın'ın ardından yaklaşık 1 saat sonra mekana kavgalı olduğu Gülben Ergen sevgilisi Burak Törer ile geldi. Ergen, Akalın'ın hemen arka masasına oturdu.