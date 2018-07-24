Gülben Ergen ile Demet Akalın fena pişti oldu ortam buz kesti!

Bir dönem aralarından su sızmayan şarkıcı Gülben Ergen ile Demet Akalın, geçtiğimiz Ekim ayında dostluklarına son noktayı koymuştu. Demet Akalın önceki gün eşi Okan Kurt ve kızıyla Gümüşlük'te bulunan bir restorana geldi. Akalın'ın ardından yaklaşık 1 saat sonra mekana kavgalı olduğu Gülben Ergen sevgilisi Burak Törer ile geldi. Ergen, Akalın'ın hemen arka masasına oturdu.
İkişinin kavga nedeni Ergen’in evli bir adamla beraber olması sonucu çıkmış ve olaya Seren Serengil’de dahil olmuştu. İki şarkıcı önceki gün Bodrum’da pişti oldu. Gümüşlük’te bulunan bir restorana önce Demet Akalın eşi ve kızıyla geldi.
Akalın’dan 1 saat sonra mekana kavgalı olduğu Gülben Ergen sevgilisi ile gelerek Akalın’ın hemen arka masasına oturdu.
MEKANI TERK ETTİ: Ergen’nin varlığından rahatsız olan Akalın, mekanı apar topar terk etti.
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