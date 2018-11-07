Gülben Ergen içini döktü: Beni neden öldürmek istediler

Kanal D'deki '2.Sayfa' programına konuk olan şarkıcı Gülben Ergen, hakkında merak edilenleri ve bilinmeyenleri anlattı. Ergen, ''Teröristler gibi. Sen şu saatte vur, ben bu saatte… Beni neden öldürmek istediler, ben onlara ne yaptım yani?'' ifadelerini kullandı.

Gülben Ergen içini döktü: Beni neden öldürmek istediler

Kanal D'deki '2.Sayfa' programına konuk olan şarkıcı Gülben Ergen, hakkında merak edilenleri ve bilinmeyenleri anlattı. ''Ben güçlü bir kadınım. 'Güçlü bir kadını oynamak' ne demek. En canımın acıdığı yerlerde siz beni görmediniz. İnsan haklıyken kendini savunmaya ihtiyaç duymuyormuş ben bunu anladım. Yüksek sesle konuşan varken, sen de yüksek sesle konuşursan sezin kaybolur.'' ifadelerini kullandı.

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Gülben Ergen içini döktü: Beni neden öldürmek istediler

''NE ZAMAN AHLAK BEKÇİSİ OLDUK'': Hesap vermek zorunda olmadığının altını çizen Ergen, ''Neden hesap verip bir şeyi izah etmeye çalışayım ki? Nerede bizim o güzel magazinimiz. Ne zaman ahlak bekçisi olduk. Ben 26 senedir bu işi yapıyorum. Siz tatlı tatsız haberler yaptınız, iyi haber yaptınız kötü haber yaptınız. Beni 58 dakika 65 dakika masaya yatırıp özel hayatımı irdelediniz mi? Bir senaryo yazıp üzerine oynamak olmadı. Güçlü görünmeye çalışmadım, güçlüydüm.'' dedi.

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Gülben Ergen içini döktü: Beni neden öldürmek istediler

İşte Gülben Ergen içini böyle döktü
*Ölünceye kadar lanet olsun diye bir kelime kullanmayacağım. Çocuklar için endişelendim. Duyarlar mı kulaklarına bir şey gider mi diye. Bu kadarını hiç yaşamadım. Çok uzun sürdü, bitmek bilmedi. Hiç lanet olsun demedim.

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Gülben Ergen içini döktü: Beni neden öldürmek istediler

''HİÇ KİMSE KİMSEYİ YAŞARKEN ÖLDÜRMEZ'': * Magazinle hiç alakaları yok. Baba da öyle yetiştiriyor, ben de öyle. Babasında haber kanalı açıktır. Bizim evde çizgi film. İnternetleri var ama Youtuber ve oyun sevdası var onlarda. Magazin sitesine girip haber okumayı bilmiyorlar. Sizin beni görmediğiniz 5 aylık bir süreç vardı. Masum değiliz diye bir şarkı var. Hiçbirimiz masum değiliz. Bedeli bu değil. Hiç kimse kimseyi yaşarken öldüremez.

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