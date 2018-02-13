Gülben Ergen hakkında skandal iddia 'Tolga ile 4 yıldır birlikte ve bebek düşürdü'

Gülben Ergen hakkında söylenenlerin ardı arkası bir türlü kesilmiyor. Eşi Erhan Çelik'i evli iş adamı Tolga Duğles ile aldattığı iddia edilen Gülben Ergen'e aynı zamanda Yeşim Salkım ve Seren Serengil'de savaş açmıştı. Hatta Seren Serengil sırf bu nedenle zorlama 3 gün hapis cezasına çarptırılmıştı. Gülben ERgen hakkında şimdi ortaya çıkan iddialar ise yenir yutulur cinsten değil...
Söylemezsem Olmaz programında bu sabah önce Gülben Ergen’in Tolga Duğles olduğu iddia edilen kişiyle 2014 yılına ait fotoğrafları ekrana geldi. Bu fotoğraf sonrası yorumcu Ali Eyüboğlu, “Artık ne diyeyim, bu iddialar doğruysa ahlaksızlığın zirvesi” ifadesini kullandı!..
Ve bu fotoğrafın, Gülben Ergen, Erhan Çelik’le evlendikten bir ay sonra 31 Ekim 2014’te Erzincan’da çekildiği anlatıldı.
Bu arada Söylemezsem Olmaz’da, bu fotoğraftan 6 ay sonra 22 Nisan 2014’te ise Gülben Ergen’in Antalya’da bir açılışa katıldığı sırada bayılıp çocuğunu düşürdüğü ileri sürüldü.
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