Gülben Ergen düşmanlarına gövde gösterisi yaptı!

Show TV ekranlarında Seda Sayan'ın sunduğu programın ilk bölüm konuğu olan Gülben Ergen yine çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Ergen, düşmanlarına resmen gövde gösterisi yaptı.

Seda Sayan, "O dönemde neden sustun?" deyince Gülben Ergen şöyle cevap verdi: "Haklının yanında hak var, haksızın yanında şeytan. Ben sustum sabrettim. Bak şimdi ne oldu? Senin programına göbek atarak çıktım."

"BANA HİÇBİR ŞEY OLMAZ" SÖZÜ AKILLARA GELDİ

Gülben Ergen'in "Programına göbek atarak çıkıyorum" sözü akıllara eskiden söylemiş olduğu "Bana hiçbir şey olmaz" sözünü getirdi. Erhan Çelik, Seren Serengil ve Yeşim Salkım'ın bu sözlere neler söyleyeceği merak konusu oldu.

  • Medya 08 Ocak 2018 20:15
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BU VİDEOYA YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 08 Ocak 2018 19:41 bunların ar damarı yırtık yaptıkları tabi kemdini ilgilendirir ama utanma duygusu olsaydı insan içine çıkamazdı

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