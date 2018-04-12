Gülben Ergen Burak Törer ile aşk yaşıyor!

Erhan Çelik'ten olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra adı Tolga Duğles'le anılan Gülben Ergen'in yeni aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Gülben Ergen'in ünlü sevgilisi...

Gülben Ergen, Anadolu Ateşi Grubu’nun kurucusu Mustafa Erdoğan ile 5 Eylül 2004 günü Kemer Country’de düzenlenen muhteşem bir düğünle dünyaevine girmişti. Çiftin bu birliktelikten önce Atlas daha sonra Ares ve Güney adını verdikleri ikiz oğulları dünyaya gelmişti. Fakat ikili 2012 yılında boşanma kararı almışlardı. Twitter

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8 yıllık bu birlikteliğin ardından Ergen, ünlü televizyoncu Erhan Çelik ile aşk yaşamaya başlamış ve çift 2014 yılında nikah masasına oturmuştu. Bu evlilik de kısa sürmüş ve 2 yılın ardından çift, olaylı bir şekilde yollarını ayırmıştı.

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Ayrılığın ardından ise Gülben Ergen'in Erhan Çelik'i evli iş adamı Tolga Duğles ile aldattığı haberleri gündeme bomba gibi düşmüştü. Bu haberler sık sık magazin gündeminde yer alırken, bugün yepyeni bir iddia daha ortaya atıldı.

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