Gülben Ergen Burak Törer çifti ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Geçtiğimiz Nisan ayında aşk yaşamaya başlayan Gülben Ergen ve Burak Törer çiftinin ayrıldıkları yönündeki iddialar gündeme bomba gibi düştü. İkilinin iddlara yanıtı ise geçikmedi. Ergen ve Törer sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla son noktayı koydu.

Gülben Ergen Burak Törer çifti ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Gülben Ergen ve yapımcı sevgilisi Burak Törer Nisan ayında başlayan aşklarına doludizgin devam ediyor. Gertiğimiz günlerde Gülben Ergen'in sevgilisi Burak Törer ile olan fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırmasıyla ayrıldıkları yönünde dedikodular da yayılmaya başlamıştı. Ancak Gülben Ergen ve Burak Törer Cephesinden "ayrılık iddilarına" cevap geçikmedi.

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Gülben Ergen Burak Törer çifti ayrılık iddialarına son noktayı koydu

"MUTSUZLUKLA BESLENEN HER UÇAMAYANIN ARAYIŞI KANAT KIRMAKTIR": Haklarında ayrıldıkları ve Gülben Ergen'in Törer'in evini battığı yönünde haberlere Gülben Ergen ve Burak Törer çifti sosyal medya hesaplarından cevap verdi. Çift , "Bilmezler ki kökünde sevgi, saygı, hoşgörü ve dürüstlük olan kanatlar kolay kırılmazlar... Ve uçmayı beceremeyenler hep yeni kanatlar kırmak için arayışlarından vazgeçmezler. Mutsuzlukla beslenen her uçamayanın arayışı kanat kırmaktır" notuyla ortak gönderi paylaştı. Çift çıkan haberlerin bu yolla asılsız olduğuna dikkat çekti.

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Gülben Ergen Burak Törer çifti ayrılık iddialarına son noktayı koydu

İŞTE O PAYLAŞIMLAR...

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Gülben Ergen Burak Törer çifti ayrılık iddialarına son noktayı koydu

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