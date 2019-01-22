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Gülay Balıkçı kaç yaşındaydı neden öldü hastalığı ne?

Gülay Balıkçı kaç yaşındaydı neden öldü hastalığı ne?

Bez Bebek dizisi ile tanıdğımız son olarak Kırgın Çiçekler'de rol alan ve sempatik tavırları ile sevilen genç oyuncu Elif Ceren Balıkçı annesi Gülay Balıkçı'yı kaybetti. Meleğim, sensiz ne yaparım diyen Elif Ceren Balıkçı gözyaşları içinde annesine veda etti. Peki Elif Ceren Kaşıkçı'nın annesi kim, kaç yaşındaydı neden öldü?

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 14:30 - Güncelleme: 22-01-2019 14:35

Bez Bebek dizisiyle tanıdığımız son olarak Kırgın Çiçekler dizisinde rol alan oyuncu Elif Ceren Balıkçı'nın annesi Gülay Balıkçı hayatını kaybetti.

Elif Ceren Balıkçı acı haberi Instagram hesabından duyurdu:
Benim canım, ciğerim, bir tanem, meleğim... Sen nasıl bırakıp gittin bizi? Nasıl beni bıraktın?
Ben sensiz yapamam ki... Benim kanadım kırıldı, nefesim kesildi. Hayallerim seninle uçup gitti. Annem seni çok seviyorum.''

ELİF CEREN BALIKÇI KİMDİR: Elif Ceren Balıkçı, 1999 yılında Avusturya’da doğmuştur. Lise Eğitimine devam eden oyuncu küçük yaşta oyunculuğa adım atan isimler arasındadır. 9 yaşında iken Kayıp Prenses dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşamış, daha sonra Göç Zamanı, Bana Artık Hicran De, Merhamet, Bez Bebek, Madalyon gibi diziler de rol almıştır. Elif Ceren Balıkçı, Atv ekranlarında yayınlanan Kırgın Çiçekler dizisinin kadrosuna dahil olmuştur ve Sedef karakterini canlandırmıştır.

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