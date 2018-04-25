Gül ve Arınç Cumhurbaşkanı Yardımcısı mı oluyor? Arınç ne dedi?..

TÜRKİYE 24 Haziran'da erken seçime giderken senaryolar da havada uçuşuyor... Yeni Şafak Gazetesi yazarı Kemal Öztürk, CNN Türk'te katıldığı 'Ne oluyor?' programına Ankara'nın gündemine bomba gibi düşen Cumhurbaşkanı Erdoğan-Bülent Arınç görüşmesini değerlendirdi. Kritik görüşme sonrası Bülent Arınç'la konuştuğunu belirten gazeteci Öztürk, "Sayın Arınç eğer Gül aday olursa onuna bir olmayacağını ve AK Parti içinde aktif siyasette olmayacağını deklare etmiş oldu" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YARDIMCILIĞINI KABUL EDER Mİ?.. "Arınç'a ve Gül'e Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bakan ya da başkan yardımcılığı teklifi gelirse kabul ederler mi?" sorusuna da yanıt veren Öztürk, "Böyle bir pazarlık yapılacağını sanmıyorum. Bu kadar gönül kırıklığının içinde böyle bir teklifi kabul ederler mi bilmiyorum." dedi.

İşte Kemal Öztürk'ün açıklamalarından öne çıkan satır başları;

ABDULLAH GÜL'ÜN OLASI ADAYALIĞI... Bülent bey çıkışta detaylı bir açıklama yaptı. Duruşunu ortaya koydu. Doğal olarak görüşmenin ana teması Abullah Gül'ün adaylığıdı. Ve yine Sayın Bülent Arınç'ın bu seçimde bir tavır alıp almayacağı bir yerde bulunup bulunmayacağı konuşulmuş olabilir. Arınç'ın siyasette bir özgül ağırlığı varmış ki sayın Erdoğan'ın böyle bir görüşme talebi olmuş.

'ARINÇ'IN GÖNÜL KIRIKLIĞI VAR'... Sayın Arınç eğer Gül aday olursa onuna bir olmayacağını ve AK Parti içinde aktif siyasette olmayacağını deklare etmiş oldu. Bence Arınç'ın ve Gül'ün gönül kırıklığı var. Arınç'ı Erdoğan'ı savunduğunu iddia eden bazı gazetecilerin ve siyasetçilerin gerçekten ahlaktan yoksun ifadelerinin kırdığını üzdüğünü biliyorum. Bunlara sus dur demediği için Arınç'ın Gül'ün ve Davutoğlu'nun Erdoğan'a da bir kırıklığı var. Şunu hepsi görmüş oldular sanırım. Bir gün yüz yüze bakacaksınız. Siyaset böyle bir şey.