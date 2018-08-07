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Gül Sunal'dan 'Üzülme Kemal' paylaşımı

Gül Sunal'dan 'Üzülme Kemal' paylaşımı

Gazeteci Cemile Bayraktar'ın Kemal Sunal’ın rol aldığı filmler hakkındaki sözlerine bir tepki de ünlü oyuncunun eşi Gül Sunal'dan geldi. Gül Sunal, sosyal medya hesabından paylaştığı Kemal Sunal fotoğrafının altına "Üzülme Kemal!'' notunu düştü.

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Eklenme Tarihi: 07-08-2018 17:18 - Güncelleme: 07-08-2018 17:18

Bayraktar, Kemal Sunal filmleri için "Bu ülkeye zihinsel anlamda yapılmış büyük bir kötülük. Bu filmler resmen insanın zekasına hakaret" ifadelerini kullanmıştı. Bayraktar'ın bu sözlerine sosyal medyadan tepki yağarken Kemal Sunal'ın oğlu Ali Sunal'dan yanıt geldi.

Ali Sunal "Cemile Bayraktar babamın filmlerini beğenmiyormuş olabilir çok da önemli değil. Ama bu filmlerin kötü olduğunu halka hakaret olduğunu belirtecek bilgisi nereden acaba? Neyse ya o da hiç önemli değil. Kemal Sunal sırtını halka dayamış harika bir insandır tek gerçek bu" sözleriyle yanıt verdi.

ÜZÜLME KEMAL!
Oğlunun ardından ünlü oyuncunun eşi Gül Sunal, sosyal medya hesabından paylaştığı Kemal Sunal fotoğrafının altına" Üzülme Kemal! Sevenlerin, bugüne kadar yaptığını zannettiği işlerden ses getiremeyenlerin seni kullanarak bir yere gelme çabasına izin vermiyor.." notunu düştü.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ahmet 07 Ağustos 2018 18:14 o yazar kemal sunal filmlerini anlayacak seviyede olmadığı için üzülmeye gerek yok...

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