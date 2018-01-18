Gül Saadet'e nasıl bakıyor? Fehmi Koru'dan olay yazı

2019 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısına rakip olarak çıkacağı konuşulan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün hangi partiden aday gösterileceği de çok tartışıldı. Gül'ün yeni bir parti kuracağının yanı sıra birçok senaryo yazıldı bu konuda. Gül'ün muhtemel CHP-HDP-SP-İyi Parti ittifakının adayı olacağı bu iddialar arasındaydı. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu dün dikkat çekici bir çıkış yaptı. Karamollaoğlu, 'Abdullah Gül'ü aday gösterir misiniz?' sorusuna “Değerli bir isim, bizim eski arkadaşımız, cumhurbaşkanlığı yaptı, istenilen vasıflara uygun bir insan” cevabıyla yeşil ışık yaktı. Gül'e yakın bir isim olan gazeteci Fehmi Koru ise bugünkü yazısında Saadet Partisi için dikkat çekici değerlendirmelerde bulundu.

GÜL DE Mİ SICAK BAKIYOR?: Koru, "Saadet Partisi liderini dinledim.. Söyledikleri beni bayağı düşündürdü…" başlıklı yazısında, gün güne sertleşen siyasi dile dikkat çekerek Saadet Partisi ve Genel Başkanı Karamollaoğlu'na övgüler yağdırdı. Koru'nun bu değerlendirmeleri 'Abdullah Gül de Saadet'e sıcak bakıyor' yorumlarına neden oldu.

ZİHNİ EN AÇIK SİYASİLER SAADET'TE

Koru'nun bugünkü yazısından öne çıkanlar şöyle:

Türkiye’nin zihni en açık, kafası en dingin, kendini en rahat hisseden siyasileri Saadet Partisi kadrosu olmalı.

Partinin arkasında hesabı verilemeyecek hemen hiçbir olumsuzluk bulunmadığı görüntüsü sebebiyle bunu söylüyorum.

“Bunlar bizim eski arkadaşlarımız” diye iktidar partisinden söz ederlerken, ağızlarında kekremsi ekşi bir tat olduğu hissedilse de gerçek bu.

....Hırçınlıktan, saldırgan üsluptan uzak ifadelerle…

‘Adil Seçim Adil Sistem’ başlıklı bir kitapçıkta sisteme dönük tekliflerini de toplamışlar, kitapçığın sayfalarında dolaştıkça hemen her konuya olumlu yaklaştıklarını bir kez daha görmüş oldum.

'ABDULLAH GÜL SAADET'TEN ADAY OLABİLİR Mİ?' SORUSU

“Abdullah Gül olabilir mi?” sorusuna da, “Değerli bir isim, bizim eski arkadaşımız, cumhurbaşkanlığı yaptı, istenilen vasıflara uygun bir insan” cevabını verdi.

Karamollaoğlu, adaylığını düşünebilmeleri için, Gül’ün kendisinin “Ben böyle bir teşebbüste bulunabilirim” mesajını vermesi ve bu arada aday olduğu taktirde seçilebileceği noktasında da sağlam bir kanaatin oluşması gereğini de hatırlattı.

....Dinlerken, zihnimden “Et kokarsa tuzlarsın, ya tuz kokarsa ne yaparsın?” sorusu geçti.

....Önümüzdeki dönemde kendisinden kaçan oyları geri alma mücadelesi yürütme yanında, olumlu tavır ve iyi niyetli yaklaşımlarla başkanlık seçiminde seçilebilecek bir adayın bulunmasına da katkıda bulunmak niyetindeler.

İyi niyetin fazla anlam taşımadığı ülkemiz siyasi hayatında iyi niyetle sonuç almaya çalışan bir parti başarılı olabilir mi?

Fehmi Koru'nun bugünkü yazısını okumak için tıklayın

Saadet Partisi'nden bomba Abdullah Gül çıkışı...