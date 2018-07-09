Gül Erkoçlar kimdir cinsiyet değiştirdi Görkem Batu oldu kız arkadaşı bakın kim?

Gül Erkoçlar kimdir, cinsiyet değiştirdi erkek oldu adını Görkem Batu yaptı. 2013 yılında cinsiyet değiştiren Rüzgar Erkoçlar'ın kız kardeşi olan Gül Erkoçlar abisinin yolundan gitti ve erkek oldu. Nil, Gül ve Nur adında 3 kızı olan Sema-Engin Erkoçlar çiftinin şimdi Rüzgar ve Görkem Batu adında 2 oğlu ve Nur adında bir kızı var. Peki Gül Erkoçlar eski ve yeni hali nasıl?

Rüzgar Erkoçlar'ın 2013'te olduğu cinsiyet değiştirme ameliyatı magazin gündemine damga vurmuştu şimdi ise kız kardeşi Gül Erkoçlar cinsiyet değiştirerek erkek oldu. Her şey Rüzgar Erkoçlar'ın düğün fotoğraflarında ortaya çıktı. Erkek olan Görkem Batu'nun kız arkadaşı bile var.

Sema-Engin Erkoçlar çiftinin üç kızı oldu. Nur, Nil ve Gül... Türkiye Nil Erkoçlar'ı dizi oyuncusu olarak tanıdı. 2013 yılının şubat ayında Nil Erkoçlar'ın ameliyatla erkek olduğu ortaya çıktı. O artık, Rüzgar Erkoçlar'dı.

Rüzgar Erkoçlar, ameliyattan sonra verdiği röportajda şunları söyledi: ''6 yaşındayken kendimi farklı hissediyordum. 14 yaşında 'Ben erkeğim' demeye başlamıştım. Dünyaya güzel bir kadın olarak geldim. Bu hem ödülüm hem lanetim oldu. Ben imalat hatasıydım. Doğuştan verilmiş biyolojik bedenden kurtulmak, özgürlüğüme kavuşmak istedim.''

UZUN SÜRE İŞ BULAMADI: Rüzgar Erkoçlar ameliyattan sonra çok zor günler yaşadı. Oyunculuğu bırakmak zorunda kaldı. Yapımcılar iş vermiyordu. Önce kendini eve kapattı. Ardından garsonluk, kasiyerlik, fırın işçiliği yaptı. Ama bir süre sonra zorluklar sona erdi.

Eylül 2015'te makyöz Tuğba Beyazoğlu ile aşk yaşamaya başladı. Daha sonra setlere döndü, filmlerde oynadı. Özel defilelerde podyuma çıktı. Kulüplerde DJ'lik yaptı. ''Bana evrenden yollanmış bir armağan'' dediği sevgilisiyle 27 Eylül 2017'de evlendi.

KİM OLDUĞU ANLAŞILMADI: Düğün fotoğraflarında bir erkek dikkati çekiyordu. Her aile fotoğrafında vardı ama kim olduğu bilinmiyordu. Sosyal medya hesaplarına konan fotoğrafta, Rüzgar Erkoçlar, eşi Tuğba Alkoçlar, abla Nur Erkoçlar, anne Sema Erkoçlar etiketlenmişti ama o esrarengiz erkeğin ismi yoktu. Erkoçlar Ailesi’nin küçük kızları Gül ise ortada yoktu.

Araştırmalar sonucu; o esrarengiz erkeğin aslında Gül Erkoçlar olduğu ortaya çıktı. Gül, ağabeyi Rüzgar'dan bir süre sonra, aynı ameliyatı geçirmiş, biyolojik bedenden kurtulmak, erkek olmuş ve Görkem Batu adını almıştı.

Rüzgar Erkoçların kardeşi Gül, cinsiyet değiştirdi

Eskiden iki kız kardeş olan Rüzgar ve Görkem Batu Erkoçlar şimdi hayatlarına iki erkek kardeş olarak devam ediyor. Ailece sürekli bir araya geliyorlar.

Görkem Batu Erkoçlar, özel bir firmada grafik tasarımcı olarak çalışıyor. bir de kız arkadaşı var.