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Guardian'dan bomba iddia! ÖSO Suriye ordusuyla işbirliği yapacak

Guardian'dan bomba iddia! ÖSO Suriye ordusuyla işbirliği yapacak

İngiliz Guardian gazetesi, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO) Afrin'de kontrolü sağlaması sonrası, Suriye'nin kuzeyindeki muhalif grupların Türkiye'nin desteğinde yavaş yavaş "ittifaka doğru ilerlediğini" yazdı.

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Eklenme Tarihi: 22-03-2018 13:51 - Güncelleme: 22-03-2018 13:51

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, gazete Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bulunan muhabiri Kareem Shaheen'in haberinde, "Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad rejimi altında ve Rusya'nın desteğinde yaşanan yenilgilerden sonra, Afrin'de son yıllarda nadir görülen türden bir başarı yakaladı" ifadeleri yer aldı.

Guardian muhabirine konuşan ve haberde ismi değiştirilen Türkiye destekli bazı muhalif güçler, Afrin'de yaşadıkları zafer sonrası ilk kez "birlik olduklarını" söyledi.

Haberde, bu savaşçılardan birinin şu sözlerine yer verildi: "Esad bile bizi bir araya getirmeyi başaramamıştı. Yakıp yıkma politikası izleyen rejimden askeri ve siyasi olarak daha zayıfız ve biz birbirimizi ihanetle suçlarken, birçok bölge düşüyor. Halk bütün isyancı gruplardan nefret ediyor ve bu, bir gün birleşik bir ordu kurduğumuzda, değişecek."

“TÜRKİYE İÇİN SAVAŞAN PARALI ASKERLERDEN İBARET DEĞİLİZ”

Guardian'ın haberine göre bu gruplar, Türkiye'nin savaşını savaşan paralı askerlerden ibaret olarak da görülüyor. Ancak birçoğu, "savaşın hatlarıyla ilgili son sözün sahibi olmadıklarının" farkında olsalar da, bu eleştirileri kabul etmiyorlar:

"Yaklaşık 20 bin kişilik yeni ordularının El Kaide bağlantılı militanları İdlib'in kuzeyinden çıkarabileceğine inanıyorlar. Sayıları artarsa da, Esad'ın Rusya destekli güçleri ülkedeki toprakları geri almaya çalışıyor olsa bile, Suriye'deki barış görüşmelerinde ellerinin güçleneceğini düşünüyorlar."

“ESAD GİTTİĞİNDE ORDUYLA BERABER ÇALIŞABİLİRİZ”

Gazete, Afrin harekatının komutanlarından Ebu Ahmet'in yardımcısıyla da konuştu. Bu kaynak, eğer bir gün Esad'ı devirecek bir anlaşma sağlanırsa Suriye'nin tamamında düzenin sağlanması için hükümetle çalışabileceklerini söyledi ve ekledi:

"Esad'ın ve üst düzey kademelerinin olmadığı bir geçiş dönemi mümkünse eğer, biz de uluslararası toplumun da desteğiyle orduyla işbirliği yapıp kurtarılan yerlerde güvenliği sağlayabiliriz."

SURİYELİ ASKERLERCE YÖNETİYOR

Guardian'ın haberi, Türkiye destekli güçlerin anlatılarından yola çıkarak, sahada yaşananlara ilişkin de fikir veriyor: "Bu muhalifler ordusu 3 birlikten oluşuyor ve Türkiye'nin desteklediği iskelet geçici hükümetin çatısı altında yer alıyor. Bu güçler, Türk askeri yetkililerinin söylediklerine göre hareket eden eski Suriyeli askerlerce yönetiliyorlar."

"Türk ağır silahları ve savaş uçaklarının desteğiyle Afrin'deki çatışmaların büyük bölümünü üstlendiklerini söylüyorlar. Savaşın stratejik bir zaferle sonuçlandığı çünkü İdlib yakınlarında bir koridor açabilecekleri konusunda eminler." "Ankara'nın yanında yer almakla ilgili bir sorun görmüyorlar ve bunu tarafların Suriye'deki çıkarlarının çakışması olarak niteliyorlar."

Haber bir başka komutanın şu sözleriyle sonlanıyor: "Ama uluslararası güçler de kabul ettiğinde Suriye'deki savaş bitecek. Bittiğinde de Allah olanları unutmamız için hepimize yardımcı olsun."

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