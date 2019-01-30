  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVGebze'deki yeni yaşamınız Emlak Konut Güvencesiyle
eposta yazdır zoom+ zoom-

Guaido: Başkan beni aradı, müteşekkirim

Guaido: Başkan beni aradı, müteşekkirim

Venezuela’da kendini geçici devlet başkanı ilan eden Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisini telefonla aradığını açıkladı.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 30-01-2019 20:29 - Güncelleme: 30-01-2019 20:29

Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun meşruiyetini kabul etmeyen ve başta ABD olmak üzere birçok Batı ve Latin Amerika ülkesinin desteğini alan Guaido, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump'ın telefon görüşmesinde Venezuelalı muhaliflerin "demokratik(!) vazifelerine" olan desteğini yinelediğini aktardı.

Guaido paylaşımında "Trump'a, bizim demokratik vazifemize tam desteğini, insani yardım sözünü ve 'devlet başkanlığı' yönetimimizi tanımasını yinelediği telefon görüşmesinden dolayı müteşekkirim." ifadesini kullandı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Guaido: Başkan beni aradı, müteşekkirim haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Frankfurt 30 Ocak 2019 20:37 Şimdi ben gelsem sizin evinizin kabul edilen aile reisinizi ben bana bir yabancıya maaşının %80 nini vermiyor diye eve annenize başka bir koca atarsam kabul edermisiniz. Böyle bakarsanız meseleyi daha iyi anlarsınız umarım. Mesele demokrasi falan değil evin gelirini elde etmek.

    CEVAP YAZ 0 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro