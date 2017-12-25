GTA 5'in büyük sırrı yıllar sonra çözüldü!

GTA 5'te uzun zamandır sırrı çözülemiyordu, ne olduğu ortaya çıktı. İşte oyunseverlerin şaşıracağı ilginç gelişme. GTA 5 kuşkusuz Easter Egg olarak bildiğimiz tonlarca gizemle dolup, taşmış bir oyun. Uzaylılar, beklenmedik göndermeler, farklı oyunlara göndermeler ve daha onlarca içerik Los Santos’un dev dünyasına sığdırılmış. Ama bir GTA 5 gizemi var ki, 2013 yılından beri insanlar bu gizemi çözmeye çalışıyorlar. Mount Chilliad Mistery – Yani Chilliad Dağı Gizemi olarak geçen bu olay en sonunda, yapımın çıkışından tam 4 yıl sonra çözüldü. Oyun evrenin UFO‘lar kesinlikle varlar ve FIB (FBI) onların var olduğunu bilmenizi istemiyor. İşte Mt. Chilliad tarafında oyuncular gizli bölümlerin ardında bir uzaylı araştırma tesisi olduğunu savunuyorlardı. Ve tesiste San Andreas’tan beri görünmeyen jetpack bulunuyordu. Twitter

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GTA 5'te uzun zamandır sırrı çözülemiyordu, ne olduğu ortaya çıktı. İşte oyunseverlerin şaşıracağı ilginç gelişme. GTA 5 kuşkusuz Easter Egg olarak bildiğimiz tonlarca gizemle dolup, taşmış bir oyun. Uzaylılar, beklenmedik göndermeler, farklı oyunlara göndermeler ve daha onlarca içerik Los Santos’un dev dünyasına sığdırılmış. Ama bir GTA 5 gizemi var ki, 2013 yılından beri insanlar bu gizemi çözmeye çalışıyorlar. Mount Chilliad Mistery – Yani Chilliad Dağı Gizemi olarak geçen bu olay en sonunda, yapımın çıkışından tam 4 yıl sonra çözüldü. Oyun evrenin UFO‘lar kesinlikle varlar ve FIB (FBI) onların var olduğunu bilmenizi istemiyor. İşte Mt. Chilliad tarafında oyuncular gizli bölümlerin ardında bir uzaylı araştırma tesisi olduğunu savunuyorlardı. Ve tesiste San Andreas’tan beri görünmeyen jetpack bulunuyordu. Twitter

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2 9

GTA 5'te uzun zamandır sırrı çözülemiyordu, ne olduğu ortaya çıktı. İşte oyunseverlerin şaşıracağı ilginç gelişme. GTA 5 kuşkusuz Easter Egg olarak bildiğimiz tonlarca gizemle dolup, taşmış bir oyun. Uzaylılar, beklenmedik göndermeler, farklı oyunlara göndermeler ve daha onlarca içerik Los Santos’un dev dünyasına sığdırılmış. Ama bir GTA 5 gizemi var ki, 2013 yılından beri insanlar bu gizemi çözmeye çalışıyorlar. Mount Chilliad Mistery – Yani Chilliad Dağı Gizemi olarak geçen bu olay en sonunda, yapımın çıkışından tam 4 yıl sonra çözüldü. Oyun evrenin UFO‘lar kesinlikle varlar ve FIB (FBI) onların var olduğunu bilmenizi istemiyor. İşte Mt. Chilliad tarafında oyuncular gizli bölümlerin ardında bir uzaylı araştırma tesisi olduğunu savunuyorlardı. Ve tesiste San Andreas’tan beri görünmeyen jetpack bulunuyordu. Twitter

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