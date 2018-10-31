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G.Saray'dan Ali Koç'a derbi daveti

G.Saray'dan Ali Koç'a derbi daveti

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bir süredir esen dostluk rüzgarlarının devamı adına Mustafa Cengiz, Ali Koç'u cuma günkü derbide ağırlamak üzere davette bulunacak.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 19:08 - Güncelleme: 31-10-2018 19:08

Galatasaray ve Fenerbahçe kulüpleri arasında esen dostluk rüzgarlarının devamı için sarı kırmızılılar önemli bir adım daha atacak.

Galatasaray Kulübü'nde başkanlığa Mustafa Cengiz'in, Fenerbahçe Kulübü'nde ise Ali Koç'un gelmesiyle yumuşayan ilişkilerde cuma günü bir perde daha açılacak.

Sarı kırmızılılar, cuma günkü derbi öncesinde Ali Koç ve yönetim kurulunu ağırlamak adına yemek daveti yapacak.

YEMEKTE VE MAÇA BİRLİKTE OLACAKLAR

G.Saray'ın bu davetine Fenerbahçe Başkanı Ali Koç iştirak ederse 90 dakika öncesinde iki kulüp başkanı Türk Telekom Stadyumu'nda düzenlenecek akşam yemeğinde bir araya gelecek.

Futboldaki barış ve dostluk rüzgarlarının devam etmesini isteyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz de, karşılaşmayı gelişmelere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yan yana izlemeyi planlıyor.

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