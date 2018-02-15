  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Grup Yorum üyeleri 'Aranan Teröristler Listesi'ne konuldu!

Grup Yorum üyeleri 'Aranan Teröristler Listesi'ne konuldu!

İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler Listesi'ne müzik grubu Grup Yorum üyeleri de konuldu. Müzisyenler, 'DHKP-C terör örgütü üyesi' oldukları iddiasıyla 'gri liste'ye konuldu ve ihbar edenlere 300 bin TL ödül öngörülüyor.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 14-02-2018 21:39 - Güncelleme: 15-02-2018 01:18

Grup Yorum'un üyeleri Selma ve İnan Altun ile Ali Aracı ve İbrahim Gökçek, İçişleri Bakanlığı'nın 'Aranan Teröristler Listesi'ne konuldu. 'Gri liste'ye isimleri yerleştirilen grup üyelerini ihbar edenler için ödül de öngörüldü. 'DHKP-C terör örgütü üyeliği' ile suçlanan Grup Yorum üyelerini ihbar edenler için 300 biner TL para ödülü vadediliyor.

İçişleri Bakanlığı, 'Aranan Teröristler Listesi'ni geçtiğimiz günlerde güncellemiş; kırmızı, yeşil, mavi, turuncu ve gri olmak üzere beş farklı kategoride aranan yaklaşık 900 kişi için 300 bin lira ile 4 milyon lira arasında ödül konulmuştu.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Grup Yorum üyeleri 'Aranan Teröristler Listesi'ne konuldu! haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Ismail 14 Şubat 2018 23:03 Hayır anlamadın Tillerson!!! Tek bir soru hemşerim memleket nire? Bu Türkiye benim memleket Hayır anlamadın hemşerim esas memleket nire Bu Türkiye benim memleket

    CEVAP YAZ 10 0
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat