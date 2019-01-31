Grip ve bronşitin salgını var muşmula yiyin çare onda

Grip ve bronşite çare: Özellikle çay olarak tüketildiğinde geçmek bilmeyen şiddetli öksürük ve solunum yolu rahatsızlıklarına şifa olur. Tadını sevmeseniz de yararlarından faydalanmak için mutfağınızdan eksik etmeyin. Sık sık hasta oluyorsanız ve geçmek bilmeyen kuru öksürüğünğüz var ise muşmula çayı size iyi gelecektir. Bir avuç muşmulayı, bir litre suda kaynatın. Yaklaşık 15 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alın ve süzün. Sıcak bir şekilde tüketmeye özen gösterin. Bir bardak muşmula çayına bir çay kaşığı bal ekleyin. Günde 2 defa tüketebilirsiniz.