Grip tedavisi 48 saatte olmalı antibiyotik kullanmayın çok zararlı

Yurt genelinde sıcaklıkların azalmasıyla kendini göstermeye başlayan grip özellikle yaşlılarda ve kronik hastalığı olanlarda ölümcül sonuç doğurabiliyor. Önemli bir sağlık problemi olan gripten korunmak için doğru bilinen yanlış, yanlış bilinen ise doğru olabiliyor. Uzmanlar, grip hastalarını antibiyotik kullanmamaları gerektiği konusunda uyarırken, yakın temaslardan kaçınılması gerektiğini öneriyor.



KTÜ Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İftihar Köksal, "Grip belirtileri gelen hastalara baktığımızda birçok hastanın aşısız olduğunu görmek tabi ki üzüntü verici. Aşı olupta girip olanların bu hastalığı çok hafif geçirdiğini görüyoruz. Yanlış bilinen doğruların en başında aşının yapılması gerekiyor” dedi.

“Gripte tedavi süresi 48 saattir”

Gripte tedavi süresinin 48 saat olduğunu dile getiren Köksal, “48 saat içerisinde tedaviye başlamamız gerekir. Özellikle hastalığı ağır geçirecek olanlara ilaçları veriyoruz. Bazı hastalara ağrı kesiciler, ateş düşürücü ilaçlar veriyoruz. Bu ilaçlar risk gruplarına göre verilir. Özellikle Uzak Doğu’da maske takıyorlar. İnanılmaz bir korucuyu önlemdir ” şeklinde konuştu.

Nezle ve grip belirtileri

Grip hastalığının belirtilerinden bahseden Köksal, bu hastalıkta genellikle hapşırma ve gözlerde sulanmanın olmadığını kaydederek şu bilgileri verdi:

-“Bu mevsimde gelen grip hastaları değişik kategorilerde gelmektedir. En yaygın belirtisi bu hastalığın yaygın kas eklem ağrıları, yüksek ateş ve boğaz ağrısı bunlar en önemli belirtiler. Hastalarımızda genellikle hapşırma, gözlerde sulanma, burun akması gibi belirtiler yoktur. Çünkü bunlar nezle belirtileridir.

Bitkisel ilaçlar

-Bize bitkisel ilaçlarla gelen çok oluyor. Bitkisel ilaçların virüse etkisi yoktur. Bu ilaçlar bağışıklık sistemini güçlendirebilir. Bütün mikroplar şekeri çok sever. Şekerli gıdalardan uzak durmaları gerekir. Bitkisel çaylar solunum yollarını açması bakımından önemlidir. Biz zaten hastaları bol sıvı almalarını söylüyoruz. Ateşle birlikte çok sıvı kaybı oluyor.

Antibiyotiğin etkisi yok çok tehlikeli

-Rastgele antibiyotik kullanmak en çok yapılan hatalardan birisi. Hiçbir virüse özellikle de grip hastalarına antibiyotiklerin etkisi yoktur. Tam tersini bağışıklık sistemini olumsuz etkiler. Virüsün hasara uğratmış olduğu boğazda fırsatçı bakterilerin yerleşmesine zemin hazırlar. Çok tehlikeli. Bunu yapmasınlar. Kesinlikle antibiyotik almalarını önermiyoruz.