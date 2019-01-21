  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVNun bilimle buluşturur
eposta yazdır zoom+ zoom-

Grip salgınında 25 kişi hayatını kaybetti

Grip salgınında 25 kişi hayatını kaybetti

Romanya'da 25 kişi grip nedeniyle hayatını kaybetti. Romanya Ulusal Sağlık Ensisütüsü, A (1) virüsü için antigrip aşısı bulunmadığını açıklarken, bakanlık kalabalık yerden uzak durulması uyarısında bulundu.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 21-01-2019 23:05 - Güncelleme: 21-01-2019 23:05

ROMANYA'da bu kış 25 kişinin grip nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Sağlık Bakanı Sorina Pintea salgın için uyardı, vatandaşların kalabalık yerden uzak durmalarını istedi.

Romanya Ulusal Sağlık Enstitüsünden yapılan açıklamaya göre, antigrip aşısı bulunmayan ve A (H1) virüsü taşıyan 25 kişi, bu yılın kış aylarında yaşamını yitirdi.

Solunum yolu enfeksiyonu ile hastaneye gidenlerin sayısının 90 bini geçtiği belirtilirken, toplam 268 A (H1) vakası rapor edildi.

Romanya Sağlık Bakanı Sorina Pintea, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, "Grip salgınının eşiğindeyiz. Geçen hafta grip teşhisiyle hastanelere gelenlerin sayısı, tahmin edilen sayıyı aştı." ifadesini kullanarak, vatandaşlara kalabalık alanlardan uzak durmaları uyarısında bulundu.

Öte yandan Bükreş Okul Müfettişliği sözcüsü Mariana Manea basına yaptığı açıklamada, grip virüsünün tehlikeli bir türü olan A (H1) vakalarındaki artışın ardından okul müdürlerinin gerekirse eğitime ara verebileceği duyurusunu yaptı.

PAYLAŞ tw fb

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Grip salgınında 25 kişi hayatını kaybetti haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro