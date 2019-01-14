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Gribe yakalananlar için hazırlanabilecek şifalı gıdalar

Gribe yakalananlar için hazırlanabilecek şifalı gıdalar

Bağışıklık sistemini güçlendiren besinler aynı zamanda gribal enfeksiyonlara yakalanma riskini azaltır. Özellikle C ve E vitaminlerinden zengin olan besin kaynaklarının ve antioksidan içeren besinlerin tüketimine ağırlık verilebilir.

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Eklenme Tarihi: 14-01-2019 11:21 - Güncelleme: 14-01-2019 11:21

Gribe yakalanma riskini en aza indirmek için doğal besinlerden yararlanılabilir. Brokoli, portakal, greyfurt, mandalina, limon, muz, maydanoz, kapya biber, nar, zeytinyağı, badem, fındık, ceviz ve avokadao gibi besinler günlük beslenme planında yer almalıdır.

Gribe faydalı olabilecek doğal besinleri Diyetisyen Cansu Temel, şu şekilde devam ettirdi...

Doğal besinlere ek olarak zencefil, zerdeçal,tarçın gibi baharat çeşitlerinden de yararlanılabilir. Bu besinler aynı zamanda vücut direncinin de artmasında etikili olur.

Yeşil çay, beyaz çay, rezene, ıhlamur, kuşburnu gibi bitki çaylarına limon veya çubuk tarçın ilave edilebilir.

1 kase yoğurdun içerisine nar, muz veya portakal eklenerek tüketilebilir.Probiyotik açısından zengin olan yoğurt, süt veya kefire zencefil, zerdeçal veya tarçın ilave edilip ara öğünlerde tüketilebilir.Taze zencefil kaynatılarak suyu içilebilir. Tadının daha iyi olması için hazırlanan çayın içerisine limon ve çubuk tarçın konabilir.

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