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Gribe karşı önlem almanın yöntemleri

Gribe karşı önlem almanın yöntemleri

Bu sene kış geç geldi ama domuz gribi gibi salgın hastalıkları da beraberinde getirdi. Önemli olan ise daha hastalığa yakalanmadan önlemleri almak! İşte sizi soğuk kış günlerine karşı hazırlayacak, bağışıklık sisteminizi güçlü tutacak bitki çayları!

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 22:39 - Güncelleme: 22-01-2018 22:39

Bu sene kış geç geldi ama domuz gribi gibi salgın hastalıkları da beraberinde getirdi. Her sene çok sayıda kişiye sıkıntılı günler yaşatan grip gibi sağlık şikayetlerini engellemek, kışa karşı koruma kalkanı oluşturmak ve kış sonrasında pişman olmadan ağırlık kontrolünü sağlamak için bile sıcak bitki çayları yardımcınız olabilir. Önemli olan ise daha hastalığa yakalanmadan önlemleri almak! İşte sizi soğuk kış günlerine karşı hazırlayacak, bağışıklık sisteminizi güçlü tutacak bitki çayları!

IHLAMUR

Ihlamur; soğuk havalara sıcak bitki çayı deyince akla ilk gelendir. Ağrı giderici, iltihap geçirici olması ile özellikle boğaz enfeksiyonları ile başınız beladaysa sıcak bir ıhlamur size yardımcı olacaktır. Öksürük şikayetinde ise yine 3 dakika demlediğiniz ıhlamur içeriğindeki yatıştırıcı madde (linalool) ile rahatlamanıza destek olur. Yeni bir bilgi olarak ise ıhlamur ile yeşil çayı birlikte demlediğinizde çok daha uzun süre koruyucu etkiden yararlanabilirsiniz.

EKİNEZYA

Senelerdir ekinezyanın bağışıklık sistemini güçlendirdiğini biliyoruz. Kapalı bir ortamda çalışanlar özellikle solunum yolu enfeksiyonları ile daha sıklıkla karşılaşabiliyor. İşte bu noktada sağlığınızı kaybetmeden koruyucu etkisinden yararlanmak için günde 2 fincan “ekinezya” çayı içmelisiniz. Unutmayın hastalık başlamadan önce düzenli kullanım ile doğru etkiyi sağlarsınız.

ADAÇAYI

Boğaz iltihabı denildi mi bir diğer bitki çayı ise adaçayıdır. Özellikle demleyerek yapacağınız adaçayının boğaz ağrı ve yanmasına karşı yararlı etki yaratabileceğini unutmayınız. Ayrıca ders çalışırken, rapor hazırlarken, stresle başa çıkmak için de yine rahatlatıcı etkisi ile adaçayı içmeyi deneyebilirsiniz.

YEŞİL ÇAY

Sıcak bitki çayı derken yeşil çaydan bahsetmemek olmaz. Kışa girerken kalın kazakların altına gizleyebileceğimiz kiloların rahatlığına girmek yerine metabolizmanızı her daim canlı tutarak yaza doğru daha az kilo kaybını sağlamak için uğraşabilirsiniz. Yapılan binlerce çalışma yeşil çayın metabolizma üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteriyor. Özellikle abdominal bölge olmak üzere vücut yağını düşürdüğü yapılan birçok çalışma ile ispatlanmıştır. Bu çalışmaların birinde 240 yetişkin kadın ve erkek 12 hafta boyunca gözlenmiştir. Çalışmanın sonunda ise vücut yağ yüzdesinde, vücut ağırlığında, bel çevresinde ve abdominal bölgede önemli derecede farklar olduğu gözlenmiştir. Günde içeceğiniz en az 3 fincan yeşil çay ile kışın kilo artışınızı durdurabilir, metabolizmanızı canlı tutabilirsiniz.

Ayrıca Yeşil çaydaki en önemli bileşik olan Epigallokateşingallat (ECGC) dir. ECGC birçok hastalığa iyi gelen ve tedavi edici özelliği olan bir bileşiktir. Yeşil çayın içerisindeki vitamin ve mineraller de sağlık için büyük önem taşır. Yeşil çaydaki C vitamini, grip ve genel soğuk algınlığı tedavisine yardımcı olur.

BEYAZ ÇAY

Soğuk havalarda yavaşlama eğiliminde olan metabolizmamıza ve özellikle karın bölgesindeki yağlanmaya karşı beyaz çaydan faydalanabilirsiniz. Düzenli beyaz çay kullanımı ve doğru beslenme alışkanlıkları ile bel bölgesinde ortalama 1-2 cm incelmeyle karşılaşabilirsiniz.

ZENCEFİL LİMON

Her ikisinin de bağışıklık sistemi üzerine etkisi bilinen bir gerçek. Hem bağışıklığı güçlendirmek hem de metabolizmayı canlı tutmak için özellikle sabah saatlerinde tercih edebilirsiniz. Böylece gün içinde kendinizi daha rahat hissedersiniz.

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