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Gri listedeki hain çatışmada öldürüldü!

Gri listedeki hain çatışmada öldürüldü!

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesi kırsalında güvenlik güçleriyle PKK'lı teröristler arasında 23 Temmuz'da çıkan çatışmada etkisiz hale getirilen teröristin, İçişleri Bakanlığının aranan teröristler listesinin Gri kategorisinde yer alan ve 10 ayrı suçtan aranma kaydı olan 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen olduğu belirtildi.

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Eklenme Tarihi: 29-07-2018 18:41 - Güncelleme: 29-07-2018 18:41

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Lice ilçesi Kijikbadem mevkiinde pusu, dinleme, keşif ve gözetleme faaliyeti icra eden Jandarma İç Güvenlik Timi tarafından 23 Temmuz'da bir grup teröristle sağlanan silahlı çatışma neticesinde etkisiz hale getirilen teröristin kimliği belirlendi.

Açıklamada, öldürülen PKK'lının, İçişleri Bakanlığı'nın terörden arananlar listesinin Gri kategorisinde bulunan ve 10 ayrı suçtan aranma kaydı olan sözde Amed Eyaleti özel güç sorumlusu 'Aram Civan' kod adlı Osman Gülen olduğu belirtildi.

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