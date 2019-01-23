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Gram ve çeyrek altında 23 Ocak Çarşamba fiyatları

Gram ve çeyrek altında 23 Ocak Çarşamba fiyatları

Düne yükselişle başlayan altın 23 Ocak Çarşamba gününe yatay başladı. Gram 220,6 liradan alıcı bulurken çeyrek altın 363 liradan satılmaya başlandı.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 16:34 - Güncelleme: 23-01-2019 16:34

Bugüne yatay başlayan altının gram fiyatı, saat 09.35 itibarıyla önceki kapanış seviyesi olan 220,6 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 363 lira, Cumhuriyet altını da 1.479 liradan satılıyor.

Uluslararası piyasalarda sakin bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.284,30 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dün dolar endeksindeki toparlanmanın, altın fiyatlarının yükselmesine neden olduğunu belirterek, "Çin'de açıklanan büyüme verilerinin beklentileri karşılamaması, ABD-Çin ticaret görüşmelerinden yeni açıklama gelmemesi, ABD hükümetinin halen kapalı olması, Brexit belirsizliği, küresel büyüme tahminlerinin gerilemesi gibi nedenler risk iştahının azalmasına neden oluyor." ifadelerini kullandı.

Dün yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altına talebin arttığını kaydeden Memiş, altının ons fiyatında 1.277-1.297 dolar bandının takip edilmesi gerektiğini dile getirdi. Memiş, altının gram fiyatının tekrar 225 lira seviyesini test edebileceğini tahmin ederek, 220 liranın önemli destek konumunda olduğunu bildirdi. İşte altın fiyatlarındaki son durum:

Saat 16:29'da gram ve çeyrek altın fiyatları

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