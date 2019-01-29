Gram ve çeyrek altın ne kadar oldu? 29 Ocak altın fiyatları

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,37 artışla 222 liradan tamamladı.

Gram altının satış fiyatı 29 Ocak sabahında 222 TL olurken, en çok tercih edilen çeyrek altın ise 363 TL'den alıcı bulmaya başladı. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.493 TL oldu. İşte 29 Ocak sabahında altın fiyatları: