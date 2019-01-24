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Gram ve çeyrek altın fiyatları 24 Ocak Perşembe günü kaç oldu?

Gram ve çeyrek altın fiyatları 24 Ocak Perşembe günü kaç oldu?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.451,00 lira oldu. Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen olumlu açıklamalarla değer kaybettiğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 24-01-2019 15:03 - Güncelleme: 24-01-2019 15:03

İSTANBUL Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 217,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.451,00 lira oldu. Çeyrek altın ise 355 TL'den kendine alıcı buldu.

AA Finans Analisti İslam Memiş, altın fiyatlarının ABD-Çin ticaret görüşmelerinden gelen olumlu açıklamalarla değer kaybettiğini söyledi.

Memiş, yurt içi piyasalarda dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, altının gram fiyatında 216 liranın destek, 221 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi.

Bugün, Avrupa ve ABD'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini bildiren Memiş, Davos'ta devam eden oturumlar, ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakereleri ve Venezuela'daki gelişmelerin de yatırımcıların gündeminde olmaya devam ettiğini dile getirdi.

Saat 14:55'te çeyrek ve gram altın fiyatları

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