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Gram ve çeyrek altın fiyatları 22 Ocak'ta ne kadar oldu? İşte cevabı

Gram ve çeyrek altın fiyatları 22 Ocak'ta ne kadar oldu? İşte cevabı

Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki değer kayıplarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden altının gram fiyatı 22 Ocak salı sabahına yükselişle başladı. Altını gram fiyatı 219,7 lira oldu.

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Eklenme Tarihi: 22-01-2019 12:31 - Güncelleme: 22-01-2019 12:31

Altın bu sabaha yükselişle uyandıktan sonra kendini 219 TL'de dengeledi. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 359 lira, Cumhuriyet altını da 1.468 liradan satılmaya başlandı.

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin arasında devam eden ticari müzakerelerin iyi gitmesinin küresel borsaları olumlu yönde desteklediğini, altın fiyatlarını baskılamaya devam ettiğini söyledi.

Altın fiyatlarındaki düşüşlerin kalıcı olmasını beklemediklerini ifade eden Memiş, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.275 doların destek, 1.285 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Memiş, altının ons fiyatı ve dolar kurunda yaşanan gerilemenin altının gram fiyatını olumsuz yönde etkilediğini belirterek, "Gram altında teknik olarak 217-227 lira bant aralığı geçerliliğini koruyor. Bugün altının gram fiyatının 218-220 lira aralığında işlem görmesini bekliyoruz." diye konuştu. İşte altındaki son durum:

Saat 12:27'de gram ve çeyrek altın fiyatları

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