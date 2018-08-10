Gram altının fiyatı da uçuşta! Çeyrek altın saat 17.00'da 410 lirayı aştı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilişkilerin iyi olmadığını söyleyip 'Türkiye'den çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdim demesi piyasaları salladı. Dolar ve euro çılgına dönerken altın fiyatları da tırmanışa geçti.



Altını gramı dünden bugüne yaklaşık 8 TL değer kazanırken ABD ile olan gerilimle çeyrek altın 610 lirayı aştı. Kapalıçarşıda gram altının fiyatı da fırladı.

Altın fiyatları : Saat 17.00 itibariyle gram altının fiyatı 255 lirayı da aşıp 256 liraya vurdu. Çeyrek altının fiyatı 411 lira olurken, yarım altın 826 liraya yükseldi. Tam altın fiyatı 1.603 lira, cumhuriyet altını ise 1610 lira.

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