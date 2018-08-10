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Gram altının fiyatı da uçuşta! Çeyrek altın saat 17.00'da 410 lirayı aştı

Gram altının fiyatı da uçuşta! Çeyrek altın saat 17.00'da 410 lirayı aştı

Dolar gibi Altın fiyatları da rekor kırıyor. ABD ile olan yaptırım geriliminin etkileriyle piyasalar sarsılıyor. İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram alış fiyatı 255 lirayı aşarken çeyrek altın da 410 lirayı devirdi. Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 1.610,00 lira oldu. İşte 10 Ağustos 2018 Cuma güncel altın fiyatları...

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Eklenme Tarihi: 10-08-2018 17:02 - Güncelleme: 10-08-2018 17:02

ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilişkilerin iyi olmadığını söyleyip 'Türkiye'den çelik ve alüminyumda gümrük vergisinin iki katına çıkarılmasına onay verdim demesi piyasaları salladı. Dolar ve euro çılgına dönerken altın fiyatları da tırmanışa geçti.

Altını gramı dünden bugüne yaklaşık 8 TL değer kazanırken ABD ile olan gerilimle çeyrek altın 610 lirayı aştı. Kapalıçarşıda gram altının fiyatı da fırladı.

Altın fiyatları : Saat 17.00 itibariyle gram altının fiyatı 255 lirayı da aşıp 256 liraya vurdu. Çeyrek altının fiyatı 411 lira olurken, yarım altın 826 liraya yükseldi. Tam altın fiyatı 1.603 lira, cumhuriyet altını ise 1610 lira.

Dolar/TL canlı verileri! Dolar neden çıldırdı 1 saatte 6.50'yi aştı euro 7.40'ı devirdi

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 10 Ağustos 2018 17:09 Halk aç ve sefil ve perişan olunca silahlı direniş Güç kazanır!______

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