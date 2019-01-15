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Gram altın yükselişle başladı işte gram ve çeyrek altındaki son durum

Gram altın yükselişle başladı işte gram ve çeyrek altındaki son durum

Dün dolar kurundaki dalgalanmaların etkisiyle 225,4 - 230,1 lira bandında işlem gören altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,12 azalışla 226,4 liradan tamamladı.

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Eklenme Tarihi: 15-01-2019 16:03 - Güncelleme: 15-01-2019 16:03

Bugüne yükselişle başlayan gram altın 226,8 liradan alıcı buldu. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 370 lira, Cumhuriyet altını da 1.515 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında düşüş eğiliminde hareket eden altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 1.290,48 dolardan işlem görüyor. 

AA Finans Analisti İslam Memiş, gelişmiş ülke piyasalarında beklenen ekonomik daralmanın, yatırımcıları güvenli liman olarak altına yönlendirdiğini belirterek, "Altının ons fiyatı 1.277-1.297 dolar aralığında işlem görüyor. Altının ons fiyatının yön belirleyebilmesi için bu seviyeleri aşağı ya da yukarı yönlü kırması gerekli." ifadelerini kullandı.

Yurt içinde, dolar kurundaki yükselişlerin altının gram fiyatını desteklediğini bildiren Memiş, "Altının gram fiyatında bu hafta 222-232 lira bant aralığını takip edeceğiz. Dün akşam Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın telefon görüşmesi, döviz kurlarında ve altının gram fiyatında düşüşlere neden oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamaları ve İngiltere parlamentosundaki Brexit oylamasının yatırımcıların odağında yer aldığını kaydetti. Altında son durum:

Saat 16:00'da gram ve çeyrek altın

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