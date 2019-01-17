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Gram altın güne yükselişle başladı çeyrek altın da son durum

Gram altın güne yükselişle başladı çeyrek altın da son durum

 Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 223 lira seviyesinde dengelendi. Dün dolar kurundaki değer kayıplarının etkisiyle düşüş eğiliminde hareket eden gram altın, günü önceki kapanışa göre 1,5 azalışla 222 liradan tamamladı.

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Eklenme Tarihi: 17-01-2019 10:23 - Güncelleme: 17-01-2019 10:23

Bugüne yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,45 primle 223 liradan alıcı buluyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 367 lira, Cumhuriyet altını da 1.498 liradan satılıyor. 

Asya piyasalarında yatay seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışın hemen altında 1.292,60 dolardan işlem görüyor.  AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar endeksinde yaşanan toparlanmanın altının ons fiyatında değer kayıplarına neden olduğunu söyledi.

Memiş, teknik olarak altının ons fiyatının 1.287 doların üzerinde kalmasını "pozitif" olarak değerlendirdiklerini, 1.285 doların destek, 1.295 doların direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Yurt içinde dolar kurunun gerilemesinin altının gram fiyatında düşüşlere neden olduğunu ifade eden Memiş, bugün altının gram fiyatında 220 liranın destek, 225 liranın direnç konumuna geldiğini söyledi. Memiş, bugün Avro Bölgesi'nde enflasyon, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları başta olmak üzere açıklanacak veriler ile Brexit ve Suriye'ye ilişkin gelişmelerin takip edileceğini bildirdi. İşte altın fiyatlarındaki son durum:

Saat: 10:19'da gram ve çeyrek altın fiyatları

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