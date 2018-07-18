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GPU TURBO alacak Huawei telefonlar belli oldu!

GPU TURBO alacak Huawei telefonlar belli oldu!

Huawei modellerinde performans artışı sağlayacak olan GPU Turbo teknolojisini alacak telefonların güncelleme tarihleri belli oldu.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 16:34 - Güncelleme: 18-07-2018 16:34

Huawei akıllı telefonların, özellikle 3D oyunlar gibi yüksek grafik işlem kapasitesi gerektiren uygulamaları çok daha hızlı, stabil ve daha az enerjiyle çalıştırmalarını sağlayacak, tamamen yenilenmiş grafik işlem teknolojisi GPU Turbo güncellemesinin takvimini duyurdu. Huawei’nin birçok modeline EMUI güncellemesi olarak gelecek GPU Turbo grafik işlem altyapısı, kullanıcıların cihazlarında çok daha iyi bir grafik performansı deneyimlemelerini sağlayacak.

Huawei Mate ve P20 serisi ile güncellemelere başlanacak bu altyapı sayesinde grafik işleme performansı yüzde 60’lara kadar artarken, güç tüketimi ise yüzde 30’lar seviyesinde azalıyor. Bu durum, kullanıcıların oyun veya sanal gerçeklik uygulamalarının kullanım sıklığını da değiştirecek gibi görünüyor, çünkü bu uygulamalar aynı zamanda yüksek güç tüketimleri ile de biliniyor.

Mobil oyun performansı haricinde GPU Turbo güncellemesi, Huawei cihazlar için yenilikçi bir EMUI deneyimi de sunacak. Performans artışı yalnızca mobil oyunlarda değil, sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik uygulamalarında da hissedilecek. Bu tarz uygulamaların görece daha orta seviye donanıma sahip cihazlarda da rahatlıkla çalıştırılabilecek olması veya donanımsal açıdan daha yüksek seviyeli cihazlarda çok daha üstün performans alınabilecek olması; sanal eğitim sınıfları, sanal e-ticaret, uzaktan tıbbi tanı ve benzeri konuların kullanıcılar açısından çok daha hızlı kabul görmesine neden olabilecek. GPU Turbo güncellemesi, grafiksel olarak zorlayıcı her uygulamaların mümkün olduğunca sorunsuz çalışmasını sağlayacak.

Türkiye için GPU Turbo güncelleme takvimi ise aşağıdaki gibi olacak:

Model
Dağıtım Tarihi
HUAWEI Mate 10 Pro
Eylül 2018
HUAWEI P20 ve P20 Pro
Eylül 2018
HUAWEI Mate 10 Lite
Ekim 2018
HUAWEI P Smart
Ekim 2018
HUAWEI P20 Lite
Ekim 2018
HUAWEI Mate 9
Aralık 2018
HUAWEI P10 ve P10 Plus
Aralık 2018

Kaynak: Teknolojioku
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